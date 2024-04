Opnieuw net niet voor Thomas Detry: hij moet tevreden zijn met plaats 2 op PGA Tour

Het heeft weer niet mogen zijn voor Thomas Detry. De beste Belgische golfer deed in Houston mee voor de zege op de PGA Tour, maar enkele nipt gemiste putts deden hem op een gedeelde tweede plaats eindigen. Weer net niet.

Thomas Detry is al enkele jaren een vaste waarde op de Europese DP World Tour en is dat nu ook aan het worden op de prestigieuze Amerikaanse PGA Tour. In Houston deed hij tot de laatste hole mee voor de overwinning.

Detry begon als coleider aan de slotronde, maar in zijn laatste 9 holes had hij het geluk niet aan zijn zijde. Maar liefst 4 putts (hole 10 voor birdie, hole 14 voor par, hole 16 voor eagle en hole 17 voor birdie) raakten de rand van de cup, maar vielen niet, tot frustratie van onze landgenoot.

Uiteindelijk telde Detry 1 slag meer dan de winnaar, de Duitser Stephan Jäger. Jäger won voor het eerst op de PGA Tour in zijn 134e toernooi. Hij zag Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, een korte putt missen op de laatste hole. Scheffler kon zijn derde toernooi op een rij winnen.

De tweede plaats is voor Detry een evenaring van zijn beste resultaat op de PGA Tour. Het brengt hem naar de 27e plaats in de FedEx Cup, de jaarlijkse ranglijst van de PGA Tour. Een zege had hem een ticket opgeleverd voor de Masters, de eerste major van 2024.

Met Adrien Dumont de Chassart deed er nog een tweede Belg mee in Houston. Hij was minder succesvol en eindigde als 81e.