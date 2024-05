De Premier League verliest met Jürgen Klopp één van de grote managers uit het Engelse voetbal

ma 20 mei 2024 12:52

De Premier League is afgelopen en zo kwam er meteen ook een eind aan een tijdperk op Anfield. Jürgen Klopp stond voor de laatste keer langs de lijn bij zijn Liverpool. Na 9 succesvolle jaren nam The Normal One afscheid van de ploeg, die hij terug naar de top van het Engelse en Europese voetbal heeft geloodst.

De terugweg naar 'Het Grote Liverpool'

Wanneer de nieuwe eigenaars van Liverpool in 2012 de club herstructureren na enkele donkere jaren voor The Reds, evolueert de club naar een organisatie met één van de beste rekruteringssystemen in Engeland. Maar talent alleen kon hen niet helemaal naar de top brengen, niet naar the powerhouse dat Liverpool ooit was. Er ontbrak één element: een charismatische manager om alles samen te brengen. Enter Jürgen Klopp in 2015. De impact van de Duitser, overgekomen van Borussia Dortmund, was meteen duidelijk. De geboren motivator bracht terug wat was weggeweest: emotie langs de lijn en spelvreugde op het veld. Hoewel hij in z'n eerste seizoen pas 8e wordt in de competitie baant Liverpool zich

een weg naar de finales van de League Cup (verloren tegen Manchester City) en de Europa League (verloren tegen Sevilla). Nog geen onmiddellijk succes, maar er waait een nieuwe wind op Anfield Road en de nieuwe manier van spelen doet de supporters opnieuw dromen.

De verloren Champions League-finale

In het seizoen 2017-2018 ontbolstert het team van Jürgen Klopp, mede dankzij een uitstekend transferbeleid. Aanwinst Mo Salah wordt topschutter met 32 doelpunten en verbetert het legendarische record van Alan Shearer. Samen met ook Sadio Mané en Virgil van Dijk lijkt de aansluiting met de Engelse top een feit, achter het ongenaakbare City, die ze dat seizoen wel 3x verslaan.

Maar vooral in de Champions League is het team van Klopp weergaloos. The Reds halen de finale maar daarin zien we ook een beeld van de manager die harde, eigenwijze beslissingen neemt. Doelman Karius speelt ten koste van Simon Mignolet en ligt met 2 flaters aan de basis van het 3-1 verlies, een magistrale Bale met een geweldige schaarbeweging buiten beschouwing gelaten. De kritiek is snoeihard. Maar dat is de harde realiteit van topsport. De high achiever in Klopp verdedigt rabiaat zijn keuzes, meedogenloos en scherp. Zonder excuses. Een bevestiging van de zijn status als topcoach.

Het jaar van de Europese glorie

In 2019 is de titelstrijd in Engeland een nek-aan-nek-race tussen Liverpool en Manchester City. Pas op de laatste speeldag kunnen de Skybleus zich verzekeren van de titel ten koste van The Reds. Maar in Europa valt de puzzel wel in elkaar. Klopp vindt een manier om zijn spelers consequent te motiveren. Liverpool transformeert van een klassiek Klopp-gegenpressing-team naar een team met veel meer dimensies.

Ze lijken die periode bijna onverslaanbaar. Liverpool verpletterde je eerst onder een moordende pressing en, als je daaruit kwam, werd de bal teruggespeeld voor virtuozen als Salah of Mané om de creatieve touch te verzorgen. De halve finale van de Champions League tegen Barcelona is voor Klopp z'n Magnum Opus. In Camp Nou wordt met 3-0 verloren maar thuis zetten ze die scheve situatie weergaloos recht met 4-0. In de finale is Tottenham geen partij. Salah, wie anders, en Divock Origi brengen de supporters naar het eerste delirium in het Klopp-tijdperk. Nadien worden nog de Europese Supercup en het WK voor clubs gewonnen. Het herstel van Liverpool aan het Europese firmament is een feit.

Premier League Champions

In het seizoen 2019-2020 heeft corona de wereld in z'n greep en ook het voetbal en de supporters kreunen onder de pandemie. De competitie wordt stilgelegd in maart en hervat pas in juni, zonder publiek. Klopp, laat in deze periode veel z'n menselijke kant zien. Medelevend met fans die ziek waren of moeilijke levensomstandigheden hadden meegemaakt. Klopp als knuffelbeer-manager. Dat straalt dat jaar af op zijn team. Na twee verloren titels tegen City, die respectievelijk 100 en 98 punten haalden, kraakt Klopp eindelijk de Pep-code. Liverpool wordt voor het eerst in 30 jaar kampioen, met 99 punten, in een leeg stadion. Ondanks de lockdown restricties kleurt Anfield Road rood. The Reds zijn voor de 19e keer kampioen van Engeland. Het is ironisch dat het ook de enige keer zal zijn dat Klopp zijn Catalaanse tegenhanger kan vloeren in de titelstrijd. Net zoals hij in Dortmund steeds moest wedijveren met gigant Bayern. Het tekent de manager Klopp als doordrijver, die door rivaliteit een groep naar het ultieme niveau moet tillen en daar uiteindelijk ook in slaagt.

De rivaliteit met Manchester City

Manchester City en Pep Guardiola. Als zij er niet waren geweest, zou Klopp minstens drie landstitels hebben met enorme puntenaantallen, naast de 6e Champions League van de club. Het zou één van de grote glorieperiodes zijn geweest. Liverpool als hét team van dit decennium. Die nooit aflatende strijd was een belangrijke reden waarom er zulke terugvallen waren, ondanks het winnen van de FA Cup in 2022, de laatste trofee die miste in Klopp's lijstje. De meeste teams kunnen zulke niveaus niet oneindig volhouden. Het is uitputtend - zoals de man zelf zal beamen. Klopp gaf ook toe dat, als ze niet zo intens in de competitie hadden moeten strijden, ze misschien een betere kans in de Champions League hadden gehad, die ze in 2022 nog eens verloren tegen Real Madrid. De Premier League verliest niet alleen een van zijn grote managers, maar ook een van de figuren die de competitie de afgelopen jaren in leven hebben gehouden. Als je Klopp's Liverpool eruit haalt, zouden veel van de eindstanden belachelijk zijn, gekenmerkt door puntenverschillen die mensen afschrikken. Ook Guardiola had gisteren niets dan lof voor Klopp. "Hij heeft mij als trainer ook naar een hoger niveau gepusht", zei de City-coach. "We hebben veel respect voor elkaar. Ik wil hem bedanken, ik zal hem missen." The Kop was zondag voor één keer The Klopp. Het publiek schonk de trainer een prachtig afscheid.

