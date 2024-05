Geen extra roeiers voor Parijs 2024: Guilbert en Andries-Vandenbussche gaan er nipt uit in halve finales OKT

Skiffeuse Mazarine Guilbert en de dubbeltwee Aaron Andries/Tristan Vandenbussche zijn er tijdens de olympische kwalificatieregatta's in Luzern, Zwitserland, niet in geslaagd de A-finale te bereiken. Ze kunnen zich zo niet meer plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs.

Beide Belgische boten werden vierde in hun halve finale op de Rotsee, terwijl enkel de top 3 doorstootte.



Guilbert (7'48"24) werd in de eindsprint voorbijgestoken door de Japanse Shiho Onekawa (7'48"18), die als derde finishte. Het verschil tussen de 2 was 6 honderdsten. De zege was voor de Spaanse Virginia Diaz (7'46"19).



Guilbert werkt morgen om 9.24 uur de B-finale af, enkele uren voor de A-finale (om 12.58 uur), waarin de laatste 2e olympische tickets verdeeld worden.



De dubbeltwee van Vandenbussche en Andries (6'21"24) bleef ook steken op een 4e plaats, 68 honderdsten na nummer 3 Australië (6'20"56). Het Amerikaanse duo won in 6'16"78.



De A-finale, zonder Belgen, wordt dinsdag om 12.01 uur geroeid. Daarin zijn nog twee olympische tickets te verdienen.



Eind april verzekerde de Belgische delegatie zich op de Europese kwalificatieregatta in Szeged, in Hongarije, van 2 boten op de Olympische Spelen. Skiffeur Tim Brys en de lichte dubbeltwee Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey pakten toen hun olympisch ticket.