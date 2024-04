Reddingsboei in Saudi-Arabië, held in Wales: het parcours van Nicky Hayen naar de dug-out van Club Brugge

ma 1 april 2024 09:55

De loodzware taak om de trein weer op de rails te krijgen, rust op zijn schouders. Het is weinig trainers gegeven om een roemrijk vervolg te breien aan dergelijke taak, maar Nicky Hayen (43) waagt zich er toch aan bij een zwalpend Club Brugge. Dit is het verhaal van de interim-coach van blauw-zwart zijn prille carrière.

In het voetbal kan het soms raar lopen.

Wellicht had Nicky Hayen voor dit seizoen nooit gedacht om de play-offs in te gaan als hoofdcoach van Club Brugge. En eigenlijk was de start van zijn trainerscarrière dat ook - maar dan wel in negatieve zin.



In de lente van 2013 gaat Hayen - dan nog speler - ervan uit dat hij volgend seizoen T2 van toenmalig tweedeklasser Antwerp wordt. Alleen komt de Great Old, volgens Hayen, zijn beloftes niet na. Het zou ervoor zorgen dat de trainerscarrière van de Truienaar zo'n 30 kilometer verderop start bij derdeklasser Dender. Hij gaat er aan de slag als speler-trainer - de Vincent Kompany avant la lettre. En nog een gelijkenis met zijn collega: een succes is die duojob niet echt. Hayen krijgt na een halfjaar dan ook zijn ontslag. Als klap op de vuurpijl verliest hij een aantal maanden later ook zijn job buiten het voetbal. Even loopt het allemaal verkeerd voor de coach.



Gelukkig gooit een oude bekende een verrassende reddingsboei. Rond september 2014 wordt Hayen plots gecontacteerd door de Saudische eersteklasser Najran. Daar is op dat moment ene Marc Brys hoofdcoach - hij kent Hayen nog van bij de jeugd van STVV. Hij twijfelt geen seconde om van de gepasseerde T2 zijn rechterhand te maken.

Vooral zijn ambitie om beter te worden en drang om te slagen hebben ervoor gezorgd dat ik hem als mijn assistent wou. Marc Brys

Tien jaar later herinnert Brys zich nog waarom hij uitgerekend Hayen opbelde om het avontuur aan te gaan. "Hij was een heel intelligente, nuchtere kerel en was bereid om mee te gaan in het project."

"Vooral zijn ambitie om beter te worden en drang om te slagen hebben ervoor gezorgd dat ik hem als mijn assistent wou." Hayen kan eerst bij Najran en daarna bij Al-Raed stelen met de ogen van een ervaren hoofdcoach. Wanneer er een einde komt aan het buitenlandse avontuur, keert hij met die bagage terug naar België.



In de lagere reeksen kreeg de ex-Antwerp-speler zijn kans als hoofdtrainer bij achtereenvolgens KVK Tienen, ASV Geel en Berchem Sport. En dan wachtte zijn eerste uitdaging in de hoogste klasse.



Nicky Hayen met instructies voor Boli bij STVV.

Van wisselvallig begin in België

Bij jeugdliefde STVV mocht hij zich ontfermen over de jeugd van de Kanaries. Diezelfde jeugd waar hij als voetballer zelf nog deel van uitmaakte.

Na het ontslag van - opnieuw - hoofdcoach Brys kreeg Hayen voor het eerst in zijn carrière de kans om zich te tonen als T1. Met een overwinning op het veld van rivaal Genk had hij zijn start niet gemist, maar het zou bij die ene zege blijven. Na 6 wedstrijden nam Milos Kostic de sportieve leiding over en deed Hayen het seizoen uit als zijn assistent.

Bij STVV heb ik complimenten gekregen dat er duidelijkheid was. Nicky Hayen

Toch waren die paar wedstrijden als hoofdcoach voldoende om te kunnen overtuigen. Waasland-Beveren, dat zich na coronaperikelen via de rechtbank kon verzekeren van 1A, gaf hem een contract van onbepaalde duur. De Waaslanders zagen een perfecte match in de gedreven trainer die steeds het collectief vooropstelde.

"In die paar weken T1 bij STVV heb ik van de spelers veel complimenten gekregen dat er duidelijkheid was en dat de werking vlot liep", zegt Hayen vol vertrouwen bij zijn aanstelling. "Dat was voor mij de bevestiging dat ik het op dit niveau wel zal aankunnen."

Helaas kende het huwelijk geen happy ending. Waasland Beveren moest met een seizoen vertraging alsnog naar 1B, zonder Hayen.



Nicky Hayen tijdens zijn aanstelling bij Waasland-Beveren.

Over clubrecords in Wales

Zo stond de Belgische opgang stevig on hold. Een nieuwe kans liet op zich wachten, dus ging Hayen zijn geluk beproeven aan de andere kant van het kanaal. Bij Haverfordwest in Wales ging de coach de degradatiestrijd aan, maar al snel na zijn sportieve overname begon de ploeg te stijgen in de ranking. Hayen maakte van zijn spelers een groep die knokte voor elke vierkante meter. Dat zorgde voor de grootste thuis- en uitoverwinning uit de clubgeschiedenis: 6-0 en 1-6.

Een prestatie die dichter bij huis niet onopgemerkt bleef. Club Brugge sloeg zijn slag door Hayen in huis te halen anno 2022. Niet voor de A-ploeg, wel voor de beloften. Iets wat de voorzitter van zijn voormalige werkgever allerminst kon smaken. "Ik ben wanhopig teleurgesteld met het verlies van Nicky", deelde Rob Edwards op de clubwebsite. "Zijn prestaties op en naast het veld waren opmerkelijk." De liefde was zo groot, dat er zelfs een gelukswens kwam bij zijn aanstelling als interim-coach van blauw-zwart.

Tot belangrijkste uitdaging in Brugge

Bij de Brugse beloften trekt Hayen de goede Welshe lijn door. Na Club NXT vorig seizoen op een knappe 4e plaats te parkeren in de Challenger Pro League, draait het ook dit jaar weer vlot mee in de middenmoot. Het resulteert in het vertrouwen van bovenaf om het eerste elftal zonder brokstukken door de play-offs te loodsen. Een taak waar Hayen al voeling mee heeft, want vorig jaar was hij Rik De Mil - hetzelfde lot beschoren - zijn assistent.

Nicky zit nu in een situatie waar hij alles te winnen heeft en niets te verliezen. Peter Delorge