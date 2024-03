De Grote Play-off Preview van Peter Vandenbempt, die de 6 ploegen fileert: "Cercle gaat naar iedereen boe roepen"

za 30 maart 2024 08:18

6 deelnemers, 30 topmatchen, maar uiteindelijk slechts één kampioen. Straks begint het Belgische voetbalseizoen aan een meeslepende apotheose in de Champions' Play-offs. Kan Union het jagende Anderlecht afhouden? Welke rol is nog weggelegd voor Club Brugge, Antwerp en Genk? En wat met debutant Cercle Brugge? Peter Vandenbempt fileert de protagonisten.

"Is Union de favoriet? Voor mij zeker wel. Eerste staan bij het ingaan van de play-offs bleek in het verleden niet onbelangrijk. Amper 5 van de 13 keer werd de leider na de reguliere competitie uiteindelijk geen kampioen." "Union is ook favoriet op basis van de prestaties die ze geleverd hebben. Er is geen reden om te denken dat ze plots ineen gaan stuiken. Toen we dachten dat het net wat minder ging, herpakten ze zich." "Alleen: helemáál instorten is niet nodig om de titel te verliezen. De dichtste achtervolger staat niet op 10 punten, hé. Union kan goeie play-offs spelen en toch het kampioenschap verliezen als Anderlecht net iets beter doet."

Als ik één minpunt moet noemen: Union leek recent iets kwetsbaarder achterin. Peter Vandenbempt

"Het zou toch een kleine catastrofe zijn mocht Union - dat nu nog twee troeven heeft om een prijs te pakken - straks met lege handen achterblijven. Helemaal ondenkbaar is dat niet. En dus zit er wat dat betreft toch wat druk op de Brusselaars." "Of Union genoeg ervaring heeft? Die factor mogen we niet overschatten. Misschien is het zelfs een voordeel dat er weinig jongens de vorige trauma's meemaakten." "Anderzijds heeft Union veel kwaliteit in alle compartimenten. Met Nilsson hebben ze de beste spits in België rondlopen, de batterijen van Amoura zijn opgeladen en Puertas moet normaal weer zijn beste niveau halen." "Het is een solide geheel met grinta, drive en leepheid als handelsmerken. Ze kunnen tegenstanders echt onder de huid kruipen. Als ik één minpunt moet noemen: Union leek recent iets kwetsbaarder achterin - onder meer steunpilaar Burgess."

"Ik verwacht een tweestrijd om de titel met Union én Anderlecht. Het voordeel voor paars-wit is dat het niet 100% van moéten is. Ze staan in een positie die ze niet verwacht hadden deze zomer. Na de 11e plaats van vorig seizoen heeft Anderlecht een enorme inhaalbeweging gemaakt, ze staan verder dan verwacht." "Er is bijgevolg niet de wurgende stress om kampioen te moeten worden. Dat is bij Union wél het geval. Maar niemand zal over een mislukt seizoen spreken als Anderlecht straks tweede eindigt."

Op vlak van individuele kwaliteit durf ik Anderlecht misschien zelfs net boven Union zetten. Peter Vandenbempt

"Anderlecht heeft volgens mij wel meer metier en ervaring dan Union. Niet zozeer in de play-offs, wel in het algemeen. Ik denk dan aan jongens als Schmeichel, Delaney, Rits, Vertonghen, Hazard, Dolberg. Zij weten hoe het is om een titelstrijd tot een goed einde te brengen." "Op vlak van individuele kwaliteit durf ik Anderlecht misschien zelfs net boven Union zetten. Maar dat is uiteraard maar één factor. Daartegenover staat de overgave en grinta van Union - die zaken kunnen dat kleine verschil compenseren."

"Club Brugge is hét grote vraagteken in deze play-offs, na hun trainerswissel. Met Deila hadden ze niet zoveel kans gemaakt om een sprong te maken in het klassement, omdat er geen reden was om te denken dat het plots ineens zou klikken." "Maar nu heb je dus Nicky Hayen als coach. Wat brengt dat straks teweeg? Je hoort daar - maar da's natuurlijk een cliché - heel veel goeds over de nieuwe manier van werken." "Het zou nu duidelijk zijn wat ze verdedigend en aanvallend moeten doen. (cynisch) Dat heeft dan een maand of 10 geduurd en Hayen brengt dat er op een week, waarin de helft van de ploeg afwezig was door interlands, in."

Als ze het niveau halen van de heenmatch in de beker tegen Union kan Club nog een grote rol van betekenis spelen. Peter Vandenbempt

"Maar kan Club Brugge in geen tijd gaan voetballen, presteren en resultaten halen naar de kwaliteiten die er zijn? Dat moeten we nu zien. Als ze het niveau halen van de heenmatch in de beker tegen Union kunnen ze nog een grote rol van betekenis spelen." "Maar om helemaal bovenaan te geraken, zal een inhaalbeweging nodig zijn zoals die van Standard vele jaren geleden."

"Aan Antwerp weet je wat je hebt en wat het zal worden. Zeker in thuiswedstrijden - toch een factor in de play-offs. De Bosuil en de symbiose daar tussen de fans, spelers en trainer zal meespelen." "Daarnaast hebben ze ook de kwaliteiten, bepaalde jongens groeien weer naar een beter niveau toe. In de topwedstrijden weten ze hoe ze het venijn moeten bovenhalen, waardoor ze een match naar zich toe kunnen trekken. Dus Antwerp zal toch een serieuze factor worden in de play-offs."

Het is allemaal wat te veel met ups en downs geweest bij Antwerp. Peter Vandenbempt

"Maar goed, Antwerp moet nog een inhaalbeweging maken. En het is niet zo dat ze dit seizoen al een grote stabiliteit getoond hebben over een langere periode. Het is allemaal wat te veel met ups en downs geweest. We moeten zien of Antwerp de komende weken wel eens een reeks zeges kan neerzetten."

"KRC Genk is een mooie deelnemer aan Play-off I. Ze zijn - net als KAA Gent - een ploeg die altijd en overal probeert te voetballen. Zeker voor de winterstop hebben ze vaak op een hoog niveau gepresteerd, hoewel ze nalieten om dat te vertalen in resultaten." "Toch verwacht ik wat van Genk. Ze hebben in de eerste helft van de play-offs vier thuiswedstrijden. Als ze daarvan profiteren, zit je normaal ineens mee in de kopgroep. Op papier heeft Genk de wapens om een rol van betekenis te spelen en eventueel een Europees ticket af te dwingen."

Aan de zijlijn bij Genk staat een trainer waarvan we weten dat hij niet meer de beste verstandhouding heeft met het bestuur. Peter Vandenbempt

"Onmiskenbaar hebben de Limburgers wel aan kwaliteit ingeleverd. Er was het vertrek van Paintsil, El Ouahdi is op rechts nog geen Munoz en Oyen is opnieuw lang buiten strijd. Bovendien is Genk mentaal misschien een beetje aangetast door alles wat er gebeurd is op de slotspeeldag." "En aan de zijlijn staat een trainer waarvan we weten dat hij niet meer de beste verstandhouding heeft met het bestuur. Vrancken zal een mooi einde aan het seizoen willen breien, maar het versterkt de onzekerheid."

"Cercle Brugge is wat mij betreft de grote boe-roeper in de play-offs. Ze zullen naar iedereen boe schreeuwen. Ongetwijfeld hadden de andere ploegen liever Gent of Mechelen erbij gehad dan dat vervelende Cercle." "Oké, veel topclubs hebben er uiteindelijk van gewonnen, maar iedereen had er wel problemen mee. In de play-offs zal dat niet anders zijn." "Cercle zal nog opgenaaider zijn, zich in de overtreffende trap inspannen. Dat zal tot puntenverlies leiden bij de anderen. De Vereniging kan de rol van scherprechter op zich nemen."



Meestal is het wel zo dat er bij een 'kleinere' club in de play-offs een soort decompressie optreedt. Peter Vandenbempt

"Club Brugge zal nog het meeste last ondervinden van Cercle, omdat de twee derby's met stip genoteerd gaan worden. Meestal is het wel zo dat er bij een 'kleinere' club in de play-offs een soort decompressie optreedt." "Ze hebben alles al gegeven om erbij te zijn, waardoor het in de nacompetitie tegenvalt. Wel, als er één ploeg dat kan tegenspreken, dan sowieso dit Cercle."