Interim-coach Nicky Hayen blikt vooruit op play-offs van Club Brugge: "We gaan niet alles omgooien"

Interim-coach Nicky Hayen heeft donderdag voor het eerst gesproken met de pers, in de aanloop naar de start van de play-offs in de Jupiler Pro League. "De groep is heel hongerig", vertelde Hayen, enkele dagen voor de Brugse derby tegen Cercle.

Hayen had ook lof voor zijn voorganger Ronny Deila. "Het is heel belangrijk dat hij nog afscheid genomen heeft van de spelers. En het siert hem als mens dat hij de groep verteld heeft dat ik altijd heel loyaal geweest ben ten opzicht van hem. Zo is er een serene basis om op voort te werken."

Het was een opvallend ontspannen Nicky Hayen die donderdagmiddag de pers te woord stond. "Ik ben hier al 1,5 jaar en ik heb vorig jaar ook ervaring kunnen opdoen in de play-offs onder Rik De Mil, dus ik zit hier niet met een raar gevoel", opende Hayen zijn praatje.

De eerste opdracht voor blauw-zwart in de play-offs is de Brugse derby tegen Cercle Brugge. "Ik voel heel veel honger in de groep om aan de play-offs te beginnen", sprak Hayen. "Die gretigheid stemt me heel tevreden. De groep is mee in ons verhaal en dat willen we maandag ook laten zien."

Tegen Cercle hoeven de supporters geen grote veranderingen te verwachten, aldus Hayen. "Niet alles was slecht. We gaan niet alles omgooien. We willen voortbouwen op wat goed was en wat de spelers vertrouwen gaf."

"En terugkeren naar het DNA van de club: hard werken, voor en met elkaar. Deze jongens kúnnen voetballen. Dat hebben ze al bewezen. We willen ze weer vertrouwen geven en benadrukken dat ze fouten mogen maken. Daar hebben we de voorbije dagen hard op gewerkt."