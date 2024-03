De man die van Cercle een machine maakte, wil nu ook verbazen in de play-offs: "Schrik bestaat niet bij ons"

Dat niemand graag tegen speelt? Daar lacht Miron Muslic (41) eens heimelijk mee. De succescoach maakte van Cercle Brugge een machine die voor het eerst in de geschiedenis tot in Play-off I denderde. Maar daarmee is Muslic allerminst voldaan: "We kunnen heel competitief zijn."

"We hebben veel opofferingen gemaakt, de inspanningen waren groot en er is veel zweet gevloeid. Stap voor stap hebben we de jongste ploeg in België ontwikkeld. Als alle puzzelstukken op het einde samenvallen - met iedereen op de juiste positie - dan heb je de mogelijkheid om mee te strijden."

"We hebben iets historisch bereikt, dat laatste fluitsignaal op RWDM was een magisch moment. Er waren vreugde, tranen en opluchting - we wilden dit zó graag bereiken."

"Als dat in je gedachten en in je hart zit, dan ga je voluit. We moeten van niemand bang zijn in Play-off I als we ons spel spelen."

"Schrik hebben, maakt geen deel uit van onze cultuur en van ons DNA", klinkt het overtuigend. "Dat bestaat niet in deze kleedkamer. Als er één ding zeker is, is het dat Cercle onbevreesd is."

"We hebben niet die olympische gedachte", verzekert hij. "We spelen tegen de topteams, de zwaarste gewichtsklasse, maar willen hen uitdagen. Momenteel staan we op de vijfde plaats. Wel, wij kijken nooit achterom, alleen maar vooruit. We kunnen heel competitief zijn."

"Natuurlijk moeten we beter doen", beseft Muslic. "Maar dat is onze manier van denken. Kijk, als je een jonge ploeg beter wil maken, dan moeten ze ook leren uit hun fouten en die proberen omzetten in een voordeel voor ons. Dat is wat we willen doen."

Een ontnuchterende vaststelling is wel dat Cercle amper 3 op 30 sprokkelde tegen de ploegen die straks in de play-offs wachten.

Ondanks de voorgaande resultaten huiveren veel andere ploegen van de gedachte dat ze straks twee keer Cercle moeten bekampen. Met direct, verticaal en intens voetbal sleurt groen-zwart zijn tegenstanders mee de loopgraven in.

Muslic lacht met de kritiek op de speelstijl van de Vereniging.

"Het is fantastisch, want als ze niet houden van de manier waarop we spelen, dan is dat al een voordeel voor ons. Ik hoor vaak van collega-trainers of van aanvoerders van andere ploegen dat we een vervelend team zijn waar niemand graag tegen speelt."

"We lopen over heel het veld, we zetten druk. Als je zo’n jonge groep hebt en een duidelijke manier van spelen, dan maakt het niet uit of de tegenstander dat mooi vindt of de bezoekende supporters. Het gaat over ons."