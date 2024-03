Arsenal-speelster Frida Maanum zakt in elkaar tijdens League Cup-finale, haar toestand is stabiel

Arsenal-middenveldster Frida Maanum is zondagmiddag plots in elkaar gezakt tijdens de League Cup-finale tegen Chelsea. De Noorse werd afgevoerd, haar club Arsenal liet snel weten dat Maanum stabiel is en won uiteindelijk nog de beker. "Voor Frida", luidde het.

De League Cup-finale tussen Arsenal en Chelsea werd in de toegevoegde tijd plots opgeschrikt toen Frida Maanum van de Gunners plots neerging, zonder dat er een bal in de buurt was.

Het medische personeel bekommerde zich bliksemsnel over de speelsters, die op na ongeveer 7 minuten op een draagbaar afgevoerd werd. Arsenal kwam ook al snel met geruststellend nieuws. "Frida is stabiel. Ze is bij bewustzijn en kan praten", liet de club weten op sociale media.

De speelsters bleven de hele tijd op het veld en de partij werd uiteindelijk ook hervat. De stand na 90 minuten was 0-0, waardoor er verlengingen aan te pas kwamen.

Daarin trok Arsenal met 1-0 het laken naar zich toe. Stina Blackstenius maakte in de 116e minuut de winnende treffer. "Voor Frida", luidde het bij de Gunners.