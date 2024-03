Einde seizoen voor Romeo Lavia: Belgische middenvelder blijft sukkelen met oude blessure

32 minuten. Langer zal Romeo Lavia dit seizoen niet voor Chelsea spelen. De Belgische middenvelder blijft geremd worden door blessurelast. Hij is hervallen van zijn dijbeenblessure en zal niet meer in actie komen voor The Blues, die hem deze zomer voor een slordige 60 miljoen naar Stamford Bridge haalden.

Chelsea heeft woensdag bevestigd dat Romeo Lavia dit seizoen geen wedstrijden meer zal spelen. De twintigjarige middenvelder kende een terugval in zijn revalidatie na een dijbeenblessure. Dat bleek uit recente medische onderzoeken.

Lavia blesseerde zich op 27 december bij zijn wederoptreden in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 zege). Dat zal zo zijn enige wedstrijd dit seizoen in de hoofdmacht van Chelsea blijven.

De Blues kochten hem vorige zomer voor zo'n zestig miljoen euro weg bij Southampton, maar van in het begin van het seizoen sukkelde Lavia met blessures. Hij kampte eerst maandenlang met een kwetsuur aan de enkel. Vervolgens was hij door een trainingsachterstand niet wedstrijdfit. En sinds het duel met Crystal Palace wordt hij geplaagd door een dijbeenblessure.

Lavia werd in 2020, op zestienjarige leeftijd, door Manchester City weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal van de Citizens in september 2021, maar kon er niet doorbreken.

Southampton bood in de zomer van 2022 een uitweg en bij de Saints beleefde de middenvelder een knalseizoen. Hij kwam er tot 34 wedstrijden en ondanks de degradatie van zijn club wist hij zich in de belangstelling te voetballen van verschillende Engelse topclubs.

Ook bondscoach Domenico Tedesco volgt Lavia. De Brusselaar maakte in maart vorig jaar als invaller zijn debuut voor de Rode Duivels in de 2-3 oefenzege in Duitsland. Nadien kwam hij door blessures nooit meer in de selectie.