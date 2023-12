Lavia speelt eindelijk voor Chelsea: "Zware maanden maken me nog meer dankbaar voor dit moment"

Romeo Lavia viel iets voor het uur in voor de Nederlands-Surinaamse voetballer Ian Maatsen bij een 1-1-stand. Hij knokte mee voor de 3 punten, die Madueke pas in de 89e minuut kon verdienen vanaf de stip.



Lavia kwam in augustus over van degradant Southampton, Chelsea betaalde meer dan 60 miljoen euro. De Rode Duivel stond te popelen om dat vertrouwen waar te maken, maar in september liep hij een enkelblessure op op training. Die bleef maar aanslepen, pas vorige week sloot hij weer aan bij de groepstrainingen.



Coach Pochettino weet dat de jonge Belg nog tijd nodig heeft, die er niet meteen is bij een topploeg in de problemen. Hij liet hem gisteren alvast een eerste keer proeven van het echte werk.



Na de winst staat Chelsea pas 10e in de Premier League met 25 punten, 17 minder dan leider Liverpool.