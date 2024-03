Vincent Kompany krijgt rood na betwiste penaltyfase, maar Burnley pakt wel punt bij Chelsea

Burnley en Vincent Kompany hebben een mirakel nodig om zich nog te redden in de Premier League. Tegen Chelsea moeten ze het een helft zonder Vincent Kompany doen. De Belgische coach kreeg rood na een discutabele penaltyfase.

Het was een bewogen einde van de eerste helft. De scheidsrechter wees naar de stip na een wel heel lichte overtreding van Assignon op Moedryk. De verdediger van Burnley werd ook van het veld gestuurd met een tweede gele kaart.

Toen de VAR na het bekijken van de beelden de beslissing van de scheidsrechter bekrachtigde onplofte Vincent Kompany. De coach van Burnley kreeg dan maar een rode kaart onder zijn neus gestopt.

Om nog wat zout in de wonde te strooien verzilverde Palmer de strafschop met een panenka. Maar de 10 overgebleven spelers van Burnley waren niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij een nederlaag.

Eerst maakte Cullen (ex-Anderlecht) met een knappe trap gelijk. En nadat Palmer Chelsea opnieuw op voorsprong had gebracht, was er de gelijkmaker van O'Shea. In de slotfase kwam Burnley nog heel dicht bij de zege, maar de lat hield Rodriguez van de 2-3.