Topper tussen Manchester City en Arsenal baart een muis, Liverpool is de lachende derde

In de Premier League hebben Manchester City en Arsenal de punten gedeeld in de clash der titelpretendenten. De wedstrijd eindigde zoals hij begon en daarmee kroonde Liverpool zicht tot de winnaar van de 30e speeldag.

Liverpool had eerder op de middag gewonnen van Brighton en dus moest Arsenal dat ook doen om zijn leidersplaats in de Premier League te behouden. Een makkelijke opdracht was dat niet op bezoek bij Manchester City, waar de Gunners al sinds 2015 niet meer gewonnen hadden.

In een vrij evenwichtige 1e helft was het City dat zoals gebruikelijk het meeste van het spel had, maar de betere mogelijkheden waren wel voor de bezoekers uit Londen. Ex-City-spits Gabriel Jesus tekende voor 2 kansjes, maar echte hete standjes kregen we niet te zien.

De 2e helft leek even voor meer animo te gaan zorgen. Met een afstandsschot miste Kovacic het doel op een haar, aan de overkant kwam Jesus centimeters tekort om een voorzet binnen te glijden.

Maar de opflakkering was van korte duur. Bij beide teams leek de angst om een goal te incasseren groter dan de drang om er eentje te maken. Dat Kevin De Bruyne en Erling Haaland niet hun beste partij speelden, hielp de thuisploeg ook niet.

In het slotkwartier zorgden Arsenal-invallers Trossard en Martinelli nog even voor wat welgekomen schwung. Trossard flirtte zelfs nog met de 0-1, maar kreeg de bal vanuit een scherpe hoek niet voorbij City-keeper Ortega.

En zo is Liverpool uiteindelijk de winnaar van het weekend. Met nog 9 speeldagen voor de boeg telt het team van Jürgen Klopp 2 punten meer dan Arsenal en 3 punten meer dan City.