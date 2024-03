Mohamed Salah houdt Liverpool op titelkoers met beslissende goal tegen Brighton

Met de topper tussen titelconcurrenten Manchester City en Arsenal op zondag was de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en ideale gelegenheid voor Liverpool om sowieso een goeie zaak te doen.

Dat leek ver weg toen het al in de tweede minuut op achterstand kwam. Wellbeck stond op de juiste plaats en knalde de 0-1 in doel. Liverpool moest even van die tik bekomen, maar hing net voor het halfuur de bordjes in evenwicht.

Luis Diaz reageerde slim en snel en duwde van dichtbij de gelijkmaker voorbij Brighton-keeper Bart Verbruggen: 1-1. De ex-doelman van Anderlecht had daarna enkele knappe saves in huis om Liverpool te frustreren.

Maar wanneer de nood het hoogst is, kan Liverpool nog altijd rekenen op Mohamed Salah. De Egyptenaar schatte een doorsteekpass van Mac Allister naar waarde en zette de 2-1 op het bord.

Het laatste fluitsignaal klonk als een verlossing voor de supporters van Liverpool. Het springt voorlopig over Arsenal naar de leiding in de Premier League.