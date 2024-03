Sandro Tonali wordt ook in Engeland beschuldigd van overtreding van gokregels

Newcastle United-middenvelder Sandro Tonali is aangeklaagd vanwege overtredingen van de gokregels van de Engelse Voetbalfederatie FA, zo laat de FA donderdag weten.

Met het Engelse onderzoek is Sandro Tonali niet aan zijn proefstuk toe. De 23-jarige Italiaanse international zit momenteel al een schorsing van 10 maanden uit vanwege zijn betrokkenheid bij een gokschandaal in Italië.

In Engeland wordt hij er nu door de FA van beschuldigd van tussen 12 augustus 2023 en 12 oktober 2023 vijftig keer op wedstrijden gegokt te hebben. Hij heeft tot 5 april om te antwoorden op de beschuldigingen.

"Sandro verleent zijn medewerking aan alle relevante onderzoeken en hij behoudt het volledige vertrouwen van de club", klinkt het in een mededeling van Newcastle. "Gezien het om een lopend onderzoek gaat, kunnen wij hierop niet meer commentaar geven."

Tonali is sinds oktober geschorst door de Italiaanse voetbalbond nadat hij toegegeven had dat hij gegokt had op wedstrijden van zijn ex-clubs Brescia en Milan, op het moment dat hij er speelde. Hij gokte wel steeds op overwinningen van zijn eigen team.

De maximumstraf bedroeg drie jaar, maar Tonali sloot een deal met de Italiaanse autoriteiten en kreeg zo strafvermindering. Hij moest zich ook 8 maanden laten behandelen voor zijn gokverslaving en minstens 16 publieke presentaties geven over zijn ervaringen. Daarnaast moest hij ook een boete van 20.000 euro betalen.

Tonali staat zo tot augustus dit jaar aan de kant en mist het hele Premier League-seizoen met Newcastle en het EK in Duitsland met de Italiaanse nationale ploeg.