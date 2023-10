Duurste Italiaan Sandro Tonali krijgt schorsing van 10 maanden wegens illegaal gokken

Daar waren ook wedstrijden bij van zijn eigen club Milan, waarvoor hij van 2020 tot 2023 speelde. Afgelopen zomer werd Sandro Tonali de duurste Italiaanse voetballer uit de geschiedenis, toen Newcastle hem voor 64 miljoen euro overnam.



Tonali is de tweede speler die bestraft worden in een recent gokschandaal in het Italiaanse voetbal. Vorige week kreeg Nicolo Fagioli van Juventus 7 maanden aan zijn broek.



Tonali moest 2 weken geleden, samen met collega-international Nicolo Zaniolo (Aston Villa), het trainingskamp van de Italiaanse selectie verlaten.



Ze werden ondervraagd door de politie over hun aandeel in het gokschandaal. Tonali gaf daarbij toe gegokt te hebben op wedstrijden van zijn ex-club AC Milan.



Gokken is over het algemeen toegestaan in Italië, maar spelers mogen niet inzetten op sporten waarin ze zelf actief zijn.



Woensdagavond mocht Tonali nog invallen bij Newcastle United in de Champions League tegen Dortmund, maar dat was dus zijn laatste wedstrijd voor lange tijd.



Net als Fagioli zal Tonali ook therapie voor problematisch gokken moeten volgen én een serie uiteenzettingen geven over zijn ervaring. Dat maakt deel uit van een overeenkomst met de FIGC.



De schorsing is ook van toepassing op internationaal voetbal, bevestigt het FIGC. Tonali zal dus de rest van het seizoen missen voor zijn club én ook Euro 2024 in Duitsland, als Italië zich weet te plaatsen voor het EK.