Filip Joos ziet Italiaans gokschandaal "uitbreiden als een olievlek": "Domme en verveelde jongetjes"

De bal ging aan het rollen toen Nicolo Fagioli, een jonge speler van Juventus, tegen de lamp liep.



"Hij heeft toegegeven dat hij heeft gegokt op voetbalwedstrijden en daar zouden er ook van zijn eigen ploeg bijgeweest zijn", zegt Filip Joos, kenner en liefhebber van het Italiaanse voetbal, in De Wereld Vandaag.

"Dat is allebei verboden, maar dat hij ook gegokt heeft op matchen van zijn eigen team, maakt het toch nog erger."



Spelers weten zelf ook dat dit verboden is. "Voetballers mogen gokken, maar niet op voetbalwedstrijden. Dat staat in alle contracten."

"Een extra bezwarende factor is dat de weddenschappen via illegale sites gebeurden, waarom het ook niet meteen ontdekt werd."

"Die illegale sites zijn vaak een dekmantel om misdaadgeld wit te wassen. Natuurlijk leiden die rechtstreeks of onrechtstreeks naar de maffia, dat moet je als Italiaan weten."