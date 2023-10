Hoe illegale gokpraktijken het Italiaanse voetbal weer in een diepe crisis dreigen te storten

In één klap raken de interlands tegen Malta en Engeland - en vooral de druk die ermee gepaard gaat - volledig ondergesneeuwd. Het Italiaanse voetbal is helemaal in de ban van een nieuw schandaal. De omvang is nog niet duidelijk, maar nu al is het zonneklaar dat ze in de laars hun wonden zullen likken.

Coverciano, rond de klok van 19 uur donderdagavond. Bij de uitvalsbasis van de Italiaanse selectie vallen speurders binnen. Ze willen 2 spelers spreken die net klaar zijn met de training. Dat er iets in de lucht hing, wist zowat iedereen in de laars. Woensdag begon de bal te rollen toen met Nicolò Fagioli een eerste profspeler werd gelinkt aan een nieuw gokschandaal dat het Italiaanse voetbal op zijn grondvesten doet daveren. Fagioli, 22 jaar en middenvelder bij Juventus, zou verschillende profielen gebruikt hebben om te kunnen gokken op duistere gokplatformen. Dat de nachtmerrie niet bij Fagioli zou stoppen, werd gevoed door Fabrizio Corona. De Siciliaan is geen onbesproken figuur. Als ex-paparazzo, ondernemer en mediapersoonlijkheid heeft hij een uitgebreid cv met schandalen en andere juridische dossiers. Corona had beloofd dat hij donderdagavond om 18 u 2 nieuwe namen zou onthullen.

Buffon begeleidt Tonali en Zaniolo naar de speurders

Er werd dus met nog meer interesse naar de training van de Azzurri gekeken, waar volgens ingewijden de sfeer aanvankelijk "rustig" en "sereen" was, zo schrijft La Gazzetta dello Sport in een reconstructie van de bewogen dag. Nochtans circuleerden toen al de namen van Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo en toen Corona enkele uren vroeger dan beloofd overging tot zijn onthullingen, was het hek helemaal van de dam. De twee spelers waren op dat moment aan het trainen en leken zich van geen kwaad bewust, maar na de inspanning volgde geen ontspanning. Wel een ticketje naar een zaaltje dat de speurders - intussen aangekomen op Coverciano - hadden geclaimd. Met ex-doelman Gianluigi Buffon - tegenwoordig teammanger - als chaperon. Ook Tonali en Zaniolo werden aan de tand gevoeld over hun rol in het schandaal rond weddenschappen op illegale sites. Telefoons, tablets en computers werden in beslag genomen. Na zowat een uur verlieten de spelers de zaal, maar ze sloten niet aan bij het avondmaal. De technische staf hakte meteen de knoop door en de Italiaanse bond communiceerde - zonder het wespennest te benoemen - dat de twee spelers terugkeren naar hun clubs Newcastle en Aston Villa.

De mogelijke betrokkenheid van de twee talentvolle spelers, 23 en 24 jaar, slaat in als een bom in Italië. Ook de minister van Sport voelde zich geroepen om te reageren. "Dit is een belangrijkere wedstrijd dan die in de EK-kwalicaties, namelijk een strijd voor correct gedrag. Dit gaat evenwel niet over een voetbalprobleem, het is een sociale ziekte." Er wordt gevreesd dat het dossier, in handen van onderzoekers in Turijn, nog veel grotere proporties zal aannemen. Ook al omdat Corona, in de rol van klokkenluider, laat uitschijnen dat er de komende weken nog namen zullen worden onthuld.

Nicolò Zaniolo (24) speelt nu bij Aston Villa. In zijn periode bij AS Roma zou hij gewed hebben op wedstrijden van zijn eigen team.

Hoeveel spelers worden nog genoemd?

In de laars houden ze hun hart vast. "Dit gaat niet over het klassieke gokken op voetbalmatchen waarbij wedstrijden werden verkocht of vervalst", klinkt het in de roze sportkrant met het calciopoli uit 2006 nog vers in het achterhoofd. In dat grootschalige corruptieschandaal werd duidelijk hoe vele matchen waren gemanipuleerd met strenge straffen voor onder meer Juventus tot gevolg. "Deze keer gaat het om gokactiviteiten rond resultaten en gebeurtenissen tijdens wedstrijden." Er is enerzijds een strafrechtelijk luik en anderzijds een sportief aandeel. "Als de betrokken spelers de weddenschappen niet georganiseerd hebben, dan kunnen ze ontsnappen met een boete." "Maar sportief kan de schade veel groter zijn. Gokken op legale platformen (die onder toezicht staan van officiële agentschappen) is geen misdrijf, maar een sporter mag niet wedden op zijn eigen discipline. De sanctie kan dan oplopen van een boete tot een schorsing van minstens 3 jaar."

Newcastle plukte Sandro Tonali (23) deze zomer voor meer dan 60 miljoen euro weg bij AC Milan.