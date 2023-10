Juventus-middenvelder Fagioli is 7 maanden geschorst voor aandeel in gokschandaal: "Naïeve fout gemaakt"

Over de straffen voor Sandro Tonali en Nicolo Zaniolo, die ook genoemd worden in het dossier, is er nog geen uitsluitsel.

Fagioli treft schuld bij het gokken via illegale platformen, een strafbaar feit in de laars.

Sorry en uithaal naar media

Fagioli reageerde vannacht op zijn Instagram Story: "Ik dacht dat ik wilde beginnen met mij te verontschuldigen: niet alleen bij de Juventus-fans, maar aan alle fans in de voetbal- en sportwereld voor de naïeve fout die ik gemaakt heb."



"Maar ik voel me evenwel verplicht om te beginnen met de walgelijke zaken die de kranten en mensen over mij schrijven, enkel om me in een slecht daglicht te stellen met duizend leugens. Of eerder om nog een tweede keer bekeken te worden..."



Waarna de 22-jarige afsloot met de woorden dat hij binnenkort zou spreken.