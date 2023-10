Juventus laat Nicolo Fagioli niet vallen na schorsing: "We zullen hem begeleiden bij zijn parcours"

Juventus gunt Nicolo Fagioli een tweede kans.

"De club heeft kennis genomen van de door de Italiaanse voetbalbond (FIGC) uitgesproken schorsing en bevestigt zijn volledige steun aan Nicolo Fagioli om hem te begeleiden bij zijn parcours", klinkt het in een statement van Juventus.

De Italiaanse recordkampioen zei dat het zijn 22-jarige speler zal voorzien van "de nodige ondersteuning bij het uitvoeren van het therapeutische programma", dat door de FIGC mee werd opgenomen als onderdeel van zijn sanctie voor het plaatsen van illegale sportweddenschappen.

"We zijn ervan overtuigd dat Nicolo met de steun van de club, zijn teamgenoten, familieleden en de professionals het therapeutische traject met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zal benaderen", vervolgde de Italiaanse club.

"Zodra zijn schorsing is uitgezeten, zal hij in staat zijn om in alle rust terug te keren in de competitie."