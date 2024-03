Schipperen tussen genieten en afzien in natte editie Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen: "Dit is de hel"

za 30 maart 2024 15:14

Traditioneel kunnen de wielerliefhebbers zich één dag voor de Ronde van Vlaanderen zelf even Mathieu van der Poel of Lotte Kopecky wanen in 'We Ride Flanders', de Ronde voor wielertoeristen. Door de regen werd het dit jaar een gladde editie.

15.000 koersfanaten schreven zich dit jaar in voor 'We Ride Flanders', al zullen ze op het moment van die inschrijving wellicht gehoopt hebben op beter weer.



Het Flandrienweer had een paar enkelingen toch verrast. Zij moesten bij de start nog snel wat regenkledij kopen.



Zoals gewoonlijk is er keuze uit verschillende afstanden. De volledige 237 kilometer voor de die-hards, 74 kilometer voor de iets minder fanatieke fietsers en daartussenin nog omlopen van 159 en 128 kilometer. De finale is wel voor iedereen hetzelfde, met de Oude Kwaremont en Paterberg en finish in Oudenaarde, onder de boog waar we morgen ook de winnaars bij de mannen en vrouwen zullen zien triomferen.

Wij hebben geen kasseien in Groot-Brittannië, maar de wegen zijn er zo slecht dat het bijna kasseien zijn.