CEO Van Den Spiegel maakt balans op na de Ronde: "Zero tolerance voor onsportieve fans is enige oplossing"

Het stof na de 108e Ronde van Vlaanderen is stilaan gaan liggen. Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics, maakt op X de balans op. Over de populariteit van zijn koers en de valkuilen die daarbij horen en over het parcours. "De Koppenberg zullen we in de toekomst misschien anders moeten aanpakken."

Mathieu van der Poel en Elisa Longo Borghini zijn de winnaars van de 108e en 21e Ronde van Vlaanderen, maar ook Flanders Classics kan tevreden zijn over deze editie. "Ook al was het Pasen en was lokale held Wout van Aert er niet, we hebben opnieuw een toeschouwersrecord gebroken", schrijft Van Den Spiegel op X. "Er stonden meer dan 50.000 mensen op de Oude Kwaremont, een absoluut record. Maar het managen en spreiden van dat publiek zal in de toekomst zeer belangrijk zijn." "We moeten fans blijven opvoeden als het over veiligheid gaat. Ze moeten achter de hekken of in de berm staan, nooit op de weg. Punt." Ook op de incidenten met biergooiers en boeroepers kwam Van Den Spiegel terug. "Supporteren gaat over passie en moet positief zijn. Je mag nooit raken aan de integriteit van de renners. Zero tolerance is op dat vlak de enige weg vooruit. Deze individuen mogen het imago van onze sport niet besmeuren."

Tomas Van Den Spiegel.

"De Koppenberg moeten we in de toekomst misschien anders aanpakken"

Een van de opvallendste beelden van deze Ronde was zonder twijfel het tafereel op de Koppenberg tijdens de race bij de mannen. Ongeveer het hele peloton stond daar plots te voet en moest al lopend naar boven. "Dat moeten we in de toekomst misschien anders aanpakken", geeft Van Den Spiegel aan. "De combinatie van de wielertoeristen die er zaterdag op rijden, de leveranciers, de fans, de voertuigen in de koers en de late regenval zorgden ervoor dat de helling moeilijk berijdbaar was voor de mannen. Toen de vrouwen er moesten passeren, was het laagje modder al weggespoeld." "We hebben altijd een plan B. En daar hebben we tijdens de koers ook over nagedacht. Maar het parcours zo last minute wijzigen, heeft ook gevolgen voor de veiligheid van het peloton en de fans. De Koppenberg in het parcours laten was de veiligste optie." "We hebben wel gezien dat het schrappen van de Kanarieberg gezorgd heeft voor een veiligere koers." "Al bij al blikken we dus terug op een succesvolle editie, maar een groot evenement organiseren in de publieke ruimte blijft een enorme uitdaging."