Met zijn grootste ontgoocheling als brandstof: Norris maakt einde aan "gezeik" over "Lando No Wins"

Nooit meer Lando "No Wins". Na 110 pogingen mag Norris zich eindelijk een F1-winnaar noemen, een zege die in 2021 misschien al binnen had moeten zijn. Die ontgoocheling, die hem "veel gezeik" opleverde, heeft de Brit in Miami kunnen doorspoelen. "Om eindelijk hun ongelijk te bewijzen, daar krijg ik een heel grote glimlach van."

"Lando Norris heeft het talent om een wereldkampioen te worden." Geen loze woorden, als ze uit de mond van de ontdekker van Max Verstappen komen. Zelfs Helmut Marko, al jaar en dag de talentscout bij Red Bull, was in 2019 onder de indruk van rookie Lando Norris. Zak Brown, de kersverse CEO van McLaren, had enkele maanden eerder dan ook niet getwijfeld om onze landgenoot Stoffel Vandoorne opzij te schuiven voor zijn poulain Norris. De 19-jarige Brit kreeg als vicekampioen in de Formule 2 zelfs al het etiket van "de nieuwe Lewis Hamilton" opgeplakt. Om maar te zeggen: de verwachtingen waren hoog. Maar tegenover Hamilton, die amper 6 races nodig had om zijn eerste F1-zege te boeken, moest Norris heel wat meer geduld oefenen. Het probleem: niet het talent van de Brit, die in zijn rookieseizoen 11 keer in de punten eindigde, wel het racemateriaal van McLaren. Een van de succesvolste renstallen uit de F1-geschiedenis was nog altijd bezig om uit een (diep) dal te klimmen. Een lange weg terug van de wereldtitel van Hamilton in 2008 naar de voorlaatste plek in 2015.

Toch kon Norris - met het nodige geduld - glimpen van zijn talent tonen. Na zijn eerste punten in 2019 en zijn eerste podiumplaats in Oostenrijk in 2020, moest het in 2021 eindelijk raak zijn. Met zijn allereerste polepositie in het Russische Sotsji gaf de Brit zichzelf een gouden kans, maar op enkele ronden van de verlossende overwinning strooiden de weergoden roet in het eten. Toen de hemelsluizen openbraken, had Norris nog geen regenbanden. Zijn eerste zege spoelde genadeloos weg. Met de nodige ironie werd het niet de 1e voor kroonprins Norris, wel de 100e voor Hamilton.

"Bedankt aan de critici"

De ontgoocheling van Sotsji kreeg Norris maar niet van zich afgeschud. Plots ontstond het beeld van een choker, een rijder die het op de grote momenten niet kon afmaken. Kritiek die vorig jaar alleen maar aanzwol. 6 keer strandde Norris op de ondankbare 2e plaats. Dat zijn ploegmaats Daniel Ricciardo (in Monza) en Oscar Piastri als rookie (in de sprintrace van Qatar) wel konden juichen, maakte het nog wat pijnlijker. Zou het dan nooit lukken? Het weinig benijdenswaardige record van meeste podiumplaatsen zonder overwinning (15) stond sinds dit jaar alvast op naam van Norris. Gigantisch was dan ook de vreugde toen hij in Miami eindelijk een streep kon trekken door zijn bijnaam Lando "No Wins" Norris. Alle "gezeik" had als brandstof gewerkt, gaf Norris toe. "Ik ben sowieso altijd in mezelf blijven geloven", zei Norris in Miami. "En ik kon altijd wel genieten van die reacties op Instagram. "Lando No Wins" werd echt een ding." "Om dan eindelijk het ongelijk van die mensen te bewijzen en te laten zien dat ik het kan, daar krijg ik een nog veel grotere glimlach van. Ik wil ze bedanken."

Het zal zeker niet zijn laatste overwinning zijn. Max Verstappen