Degradatiestress bij Union Berlin? Club van Vertessen vervangt trainer 2 speeldagen voor einde

Twee speeldagen voor het einde van de competitie staat de club van Yorbe Vertessen als 15e slechts een punt boven de degradatiezone.

Afgelopen weekend liet Union Berlin het na om zichzelf in een comfortabelere positie te nestelen tegen Bochum, een rechtstreekse concurrent voor het behoud. Dat kostte de Kroatische coach van de Unionisten de kop.

De 52-jarige Kroaat, die als speler nog uitkwam voor onder meer Real Betis en Kaiserslautern, was sinds november aan de slag als coach van de Berlijnse club. Hij nam toen het roer over van de Zwitser Urs Fischer die al sinds 2018 actief was bij de traditieclub

U19-coach Marco Grote zal de laatste twee speeldagen voor zijn rekening nemen. Grote komt zo voor de tweede keer dit jaar in de positie van T1, nadat hij in november al even langs de lijn heeft gestaan tussen het onstlag van Fischer en de komst van Bjelica.