De rode draad in de zeges van Van der Poel: "Die ene aanval is telkens zo verwoestend"

Mathieu van der Poel heeft zijn voet nog wat meer in de wielergeschiedenis geplant. Met zijn 3e Ronde van Vlaanderen is hij nu lid van de recordclub.

Van der Poel veegde gisteren iedereen op een hoopje, maar bij het festival op de Oude Kwaremont waren er helaas (niet voor het eerst) enkele valse noten.

Sommige toeschouwers bekogelden de wereldkampioen met water en/of bier en ook het boegeroep was duidelijk waarneembaar.

Vandegoor: "Laat me duidelijk zijn: we moeten dit met z'n allen volledig afkeuren. Dit hoort nergens thuis. Niet op de koers, niet in een voetbalstadion of ergens anders."

"Ik heb het gevoel dat de Ronde jaar na jaar groter wordt met nog meer fans. Dat is positief, maar jammer genoeg zijn er tussen die duizenden fans een paar enkelingen die het verpesten."

"Je kunt moeilijk iedereen controleren en vooraf vragen of hij of zij zal spuwen. In het veldrijden zijn er minder mensen aanwezig, maar ook daar gebeurt het helaas."

"Het gaat blijkbaar om wij tegen zij, maar je moet die betrokken mensen gewoon zwaar straffen en ergens hopen dat het in de toekomst goedkomt."