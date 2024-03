Van een andere planeet: Mathieu van der Poel rijdt met 3e zege in Ronde van Vlaanderen recordclub binnen

Hij was dé uitgesproken favoriet en hij heeft iedereen vakkundig in de pan gehakt: Mathieu van der Poel (29) heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen op zijn erelijst gezet. De wereldkampioen maakte na een lange finale korte metten met zijn opponenten op de spekgladde Koppenberg. Na een solo van 45 kilometer maakte hij het zegegebaar, de rest stond geenszins op de foto. Luca Mozzato werd verrassend tweede, voor Michael Matthews, die weliswaar nog gedeklasseerd werd.

Dat was ook het moment dat Van der Poel een eerste keer doortrok. Oier Lazkano beantwoordde de demarrage, maar ook hij zou daar later een prijs voor betalen.

Die guerrillaoorlog leek te werken, want Van der Poel stond er snel bijna alleen voor. Enkel Gianni Vermeersch was er nog in steun. Toen die meesloop bij een nieuwe aanval van Pedersen kantelde de koers.

De Ronde van Vlaanderen vertrok dit jaar niet vanuit Brugge maar vanuit Antwerpen. Bij afwezigheid van onder meer Wout van Aert, Jasper Stuyven en titelverdediger Tadej Pogacar keek iedereen vanaf de start naar Mathieu van der Poel en zijn ploeg. Het plan was dan ook om Alpecin-Deceuninck zoveel mogelijk op te souperen in de achtervolging op de vlucht van de dag. Die vormde zich pas na een uur. Daarbij 3 Belgen: Bert Van Lerberghe, Lionel Taminiaux en Jelle Vermoote.

Intussen was het fors beginnen te regenen. De Koppenberg werd tot een ijspiste herschapen. Veldrijder Van der Poel was uiteraard de beste kunstschaatser. Matteo Jorgenson had op de top van de Bult van Melden een handvol seconden achterstand.



Maar Van der Poel wachtte niet en ook de Amerikaanse winnaar van Dwars door Vlaanderen botste op zijn limieten. Hij waaide terug naar de achtervolgers, waar Dylan Teuns en Alberto Bettiol als sterksten opstonden.



Van der Poel had dan al gewonnen spel, al was het in de finale ook voor een superman als de wereldkampioen op de tanden bijten.



Teuns en Bettiol werden met de finish in zicht nog net opgerold, waardoor warempel Luca Mozzato, de winnaar van de Bredene Koksijde Classic, naar de tweede plaats sprintte. Michael Matthews kwam net iets te laat en maakte ook nog een dubieus manoeuvre. Hij werd teruggezet in de stand en Nils Politt kaapte de laatste podiumplaats weg.