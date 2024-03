Mathieu van der Poel na "zwaarste Ronde": "Het was overleven: ik reed met mijn ogen dicht tot de finish"

Er werd een demonstratie verwacht en hij heeft ze inderdaad allemaal met huid en haar opgepeuzeld: Mathieu van der Poel (29) stak er in de Ronde van Vlaanderen met kop en schouders bovenuit. Na een solo van 45 kilometer was zijn voorsprong gigantisch in Oudenaarde. "Ik zat zo kapot", deelt hij.

Een afgepeigerde Mathieu van der Poel zocht naar adem en woorden in het flashinterview. "Het was gewoon overleven vandaag", kraamde hij uit na zijn machtige stoot.

"Voor mij is dit de zwaarste Ronde tot dusver door de weersomstandigheden. In de laatste 20 kilometer heb ik met mijn ogen dicht naar de finish gereden. Ik zat zo kapot dat ik niet heel veel heb nagedacht."

"Ik moet nog eens nadenken over wat er allemaal gebeurd is", vervolgde Van der Poel. "De regen maakte de kasseiklimmen zo lastig."

"Op de Koppenberg was het schuiven en slippen tot boven. Op de top had ik een mooie kloof, maar het was nog vrij ver alleen. Ik heb gereden zo goed als ik kon, maar op het einde was het vat af."