Wielerclub Wattage buigt zich over de Ronde: "Saaie weg naar finish? Ga van Koppenberg naar Oudenaarde"

Een glibberige Koppenberg heeft heel wat stof doen opwaaien na de Ronde van Vlaanderen. Op drie na, moesten alle toppers voet aan grond zetten. Toch is Wielerclub Wattage fan van de scherprechter en net iets minder van het absolute slot. "Dat laatste rechte stuk naar Oudenaarde steekt altijd tegen", deelt Jan Bakelants in de nieuwste aflevering.

"En tot 2028 ligt de finish sowieso nog in Oudenaarde", pikt Ruben Van Gucht in.

Dus wordt aan de tafel gebrainstormd over manieren om het slot op te smukken.

Bakelants opent met een bedenking: "Het is niet Oudenaarde an sich dat het probleem is. Het is gewoon een doodse steenweg tussen de velden."

"Dus is de vraag: kan je ergens anders naartoe?", gooit Van Gucht ertussen.

"Je zou wel de Koppenberg als laatste kunnen leggen en dan beneden in plaats van rechts naar de Steenbeekdries, naar links draaien richting Oudenaarde", besluit Tom Boonen.

"Dan kan je wel een mooie finale rijden."

Een hertekening van het parcours waar Flanders Classics oren naar heeft? Luister alvast zelf naar de nieuwste aflevering van onze wielerpodcast.