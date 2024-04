Tom Boonen verklapt wat zijn geheime wapen was in Parijs-Roubaix: "Een kapotte tuinslang"

In Wielerclub Wattage toverden de leden in de nieuwste aflevering weer straffe verhalen uit hun hoed. Zo onthulde viervoudig Parijs-Roubaix-winnaar Tom Boonen wat hij op zijn fiets plakte om beter over de kasseien van de Hel te rijden.

Waarom in godsnaam? "Omdat ik daarmee veel meer controle had over mijn stuur. Steven de Jongh is dat ook beginnen te doen. Het is even een trend geweest in het peloton."

Mede dankzij een tuinslang triomfeerde Boonen 4 keer in Parijs-Roubaix: in 2005, 2008, 2009 en 2012.

Renners die dromen van winst in de Hel weten dus wat ze dus zeker moeten meenemen naar Parijs-Roubaix.