Derde keer, goeie keer voor Union? "De honger is groter dan de vrees"

Voor het derde jaar op een rij staat Union er prima voor bij de start van de eindronde. De voorbije twee jaar strandde het team in het zicht van de finish, lukt het nu wel? "Mijn spelers blijven hongerig", verzekert coach Alexander Blessin. "We pakken een prijs", stelt flankspeler Alessio Castro-Montes.

"Maar goed, tot zover de opwarming, nu komt de grote finaleronde eraan. Hier spelen we voetbal voor. We zijn er klaar voor, de honger is alvast groter dan de vrees."

We hebben slechts 2 keer verloren in 30 matchen, maar dat was de opwarming. Nu komt de grote finaleronde eraan.

Anderlecht hijgt het hardst in de nek van Union. Blessin: "Het goede aan de play-offs is dat teams elkaar punten zullen afsnoepen. Wij gaan de eindronde positief tegemoet om er het maximum uit te halen."

"We weten hoe we onze tegenstanders moeten aanpakken. Tegen Club Brugge hebben we zelfs al 4 keer gespeeld dit seizoen."

Alessio Castro-Montes zal zich zijn overstap naar Union niet beklagen. Nu speelt hij voor de landstitel én wordt hij genoemd bij de nationale ploeg.

"Aanvankelijk wilde ik de stap van Gent richting het buitenland zetten, maar toen ik voor Union koos, wist of hoopte ik dat ik voor de titel zou spelen. Daar zijn we nu erg dichtbij. En hopelijk halen we het ook", blikt de flankspeler vooruit.

"Van stress is er momenteel geen sprake", verzekert hij. "Volgens mij gaat het tussen Union en Anderlecht, maar andere ploegen zullen er ook nog in geloven."

"Voor ons zal het afhangen van de uitwedstrijden. In de competitie hebben we buitenshuis niet verloren van onze concurrenten. Als we dat zo houden, zetten we een grote stap."