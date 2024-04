Titelstrijd ligt helemaal open: Genk smeert Union eerste nederlaag in 25 wedstrijden aan

ma 1 april 2024 20:25

KRC Genk einde 1 - 0 Union 27' - Doelpunt - Toluwalase Emmanuel Arokodare (1 - 0) 64' - Verv. Carlos Cuesta door Eduard Sobol 76' - Verv. Anouar Ait El Hadj door Alieu Fadera 83' - Geel - Bilal El Khannous 83' - Geel - Ross Sykes 84' - Verv. Loic Lapoussin door Henok Teklab 86' - Verv. Noah Sadiki door Elton Kabangu 87' - Verv. Bilal El Khannous door Andi Zeqiri 90+5' - Rood - Christian Burgess Jupiler Pro League - speeldag 1 - 01/04/24 - 18:30

De play-offs konden niet slechter beginnen voor leider Union. Net nu het om de knikkers gaat, leed het tegen Genk zijn eerste nederlaag in 25 competitiewedstrijden. Union moet in de titelstrijd Anderlecht naast zich dulden in het klassement, al heeft het wel nog een half punt voorsprong. Genk springt dankzij de zege opeens naar de derde plaats.



Genk - Union in een notendop:

Sleutelmoment: In een wedstrijd zonder al te veel kansen kan één fout het verschil maken. Moris schat een diepe bal verkeerd in, Tolu profiteert optimaal. Union komt niet meer in zijn spel en kan niet meer tegenscoren.



Is de grote afscheidsshow van Bilal El Khannous begonnen? De spelverdeler was zeker in de eerste helft alomtegenwoordig bij Genk. Samen met El Hadj liet hij de Limburgers draaien, ook wanneer er geknokt moest worden deed de Marokkaan zijn duit in het zakje. Opvallend: Genk ligt Union niet. De laatste keer dat de Brusselaars verloren in de competitie was eveneens tegen de Limburgers, in september 2023. Dat was tevens de laatste keer dat Union niet kon scoren in de competitie.

Fris Genk beloont zichzelf in sterke eerste helft

Met KRC Genk en Union stonden vandaag twee gehavende ploegen tegenover elkaar. Wouter Vrancken had ook zijn systeem aangepast naar een systeem met drie centrale verdedigers om Union op te vangen.



Dat plannetje werkte zeker in de eerste helft uitstekend. Genk was dominant aan de bal, Union kreeg geen vat op het spel. Bilal El Khannous en Anouar Ait El Hadj zorgden voor de nodige creativiteit voorin, al bleven kansen eerst wel uit. De eerste grote kans was zelfs voor Union, Sadiki kwam helemaal vrij na een ingestudeerde hoekschop. Met zijn schot kon de jonge middenvelder echter niet verhullen dat hij geen aanvaller is. Genk reageerde gepast. Tolu ontsnapte een eerste keer in de rug van Burgess, maar werkte te zwak af. Geen probleem, want wat later was het wel raak voor de spits.



Een nieuwe lange bal van Hrosovsky werd volledig fout ingeschat door Moris, Tolu profiteerde optimaal. Hij schoof het leer langs de kansloze doelman in doel.

Union verliest de kalmte in frustrerende tweede helft

Union had het veel te moeilijk om in zijn spel te geraken. De leider had vooral moeite met de felle strijd die Genk voerde. In de tweede helft probeerden de Brusselaars nog wel vanalles, maar echt grote kansen kwamen er niet meer. Castro-Montes was aanvallend de meest bedrijvige, enkele keren dribbelde hij zich goed vrij. Vandevoordt stond echter pal op elke poging. Ook een schot van Nilsson werd gekeerd door de doelman. In het slot kookten de potjes over bij Union. Puertas en Teklab gingen openlijk in discussie met elkaar, Burgess maakte het nog wat bonter.



De verdediger gooide een ingooi zomaar in het gezicht van Tolu en mocht van Laforge een minuutje voor de rest gaan douchen. Een vervelende schorsing zit er nog aan te komen voor de verdediger.



Kopzorgen dus voor Alexander Blessin, die opeens Anderlecht naast zich moet dulden. Union behoudt wel nog een half puntje voorsprong op de stadsrivalen. Genk profiteert optimaal van het puntenverlies van Antwerp en de puntendeling in Brugge, de Limburgers staan opeens derde.

Reacties na Genk - Union:

Mark McKenzie: "Vandaag is een nieuw seizoen gestart, het enige belangrijke waren de drie punten. Het is een mentaliteitszaak, iedereen die speelde heeft zijn job gedaan. Het was een tactische wedstrijd, zo is voetbal soms. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd, dan zien we wel waar we geraken." Bilal El Khannous: "Play-offs zijn finales, en die speel je niet maar die win je. Vandaag hebben we het vooral op mentaliteit gedaan, al was de kwaliteit er ook. Ik ben heel blij om bij Genk te zijn. Ik geef alles, daarna zien we wel hoe en wat. Het belangrijkste voor mij is om altijd 200% te geven voor deze club, dat zal ik doen tot het einde. We speelden een ander systeem vandaag, dat was leuk. We deden het goed zonder Heynen, maar gaan hem zeker nog nodig hebben." Alessio Castro-Montes: "Ik heb geen verklaring waarom, maar we raakten niet in ons spel. Zeker in de eerste helft, maar eveneens in de tweede. De echt grote kansen bleven uit, ik heb er een paar gehad maar niet genoeg. In mijn ogen had het te maken met intensiteit, we hadden de tweede bal te weinig. Bij de tegengoal zat de vorige wedstrijd tegen Antwerp misschien nog in het hoofd van Moris, maar hij zal zelf ook wel weten dat hij een foutje maakte. Dat is niet erg, ik ben zeker dat we dankzij hem nog veel punten zullen pakken dit seizoen." Charles Vanhoutte: "In de eerste helft ontbrak vooral intensiteit, in de tweede hadden we wel controle. Daar creëerden we dan iets te weinig met het overwicht dat we hadden. In het begin waren we echt niet op de afspraak. Genk wachtte ons op het einde goed op, de ruimtes waren heel klein. Dan moet de handelingssnelheid heel hoog zijn en de kwaliteit top. Dat zijn de details die beter moeten. We kijken vooral naar onszelf, dat gaan we moeten blijven doen. Het moet nog allemaal gespeeld worden, we moeten rustig blijven." Alexander Blessin: "We hebben de wedstrijd verloren in de eerste helft door onze attitude. Genk komt in deze play-offs zonder iets te verliezen, en dat merkte je in de eerste helft. We speelden verschrikkelijk, verloren de bal te veel. Dat was een uitnodiging voor onszelf om fouten te maken, we vonden geen oplossingen. De oplossing was dan om lange ballen te droppen en te knokken voor de tweede bal, maar dat deden we te weinig. We moeten ons opnieuw focussen op de basis, de tweede helft was al een stuk beter. Op het tegendoelpunt moet Moris komen, ik verwacht dat mijn doelpunt daar hoog staat. Een wedstrijd verliezen is geen probleem, de manier waarop is iets anders." Wouter Vrancken: "De jongens hebben het goed gedaan vandaag, alles begint met energie. Als die er niet is, lukt niks. We hebben veel energie en werkkracht getoond en verdiend gewonnen vandaag. We spelen altijd goed tegen Union, met momenten langs beide kanten. Dan is het goed dat we tonen dat we zo een resultaat over de streep kunnen trekken. We speelden een erg sterke wedstrijd, zeker als je weet hoeveel spelers we misten. Efficiëntie is het belangrijkste, we hebben al vaak genoeg gehad dat het omgekeerd was. Vandaag waren we gelukkig gefocust en konden we het afmaken met de kansen die we kregen. Het worden nog heel moeilijke wedstrijden, maar vandaag is al een stap genomen."