"Wat doet hij verkeerd?": Extra Time kijkt vol verbazing naar rode kaart van Burgess na inworp

Nam de frustratie even de bovenhand? Christian Burgess kreeg in de slotfase tegen Genk rood onder zijn neus geduwd. De verdediger van Union had een inworp pal in het gezicht van aanvaller Tolu gegooid. De fase deed heel wat stof opwaaien, ook in Extra Time. "Het is niet slim, maar staat dit in het reglement? Neen", klonk het.

Bij een snelle inworp gooide hij de bal recht in het gezicht van Tolu. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde niet en trok meteen rood, de eerste rechtstreekse rode kaart voor Burgess in de Jupiler Pro League. Een beslissing die bij velen voor verontwaardiging zorgde.

Je mag interpreteren als scheidsrechter en zeggen dat dit erover is. Alleen, is het erover?

Je mag interpreteren als scheidsrechter en zeggen dat dit erover is. Alleen, is het erover?

"Ik vind dat hij gewoon ingooit", vertelde Wesley Sonck in een discussie over de fase in Extra Time. "Wat doet hij verkeerd? Dat is de vraag. Het is niet slim, maar doet hij iets verkeerd? Je mag ingooien. Staat dit in het reglement?"



"Deze fase staat niet in het reglement", lacht Filip Joos. "Je mag interpreteren als scheidsrechter en zeggen dat dit erover is. Alleen, is het erover?"

Dat het 451 wedstrijden heeft geduurd voor Burgess zijn eerste rode kaart heeft gepakt, noemt Joos "een wereldwonder". "Hij kan de grens van het toelaatbare perfect bespelen, behalve vandaag."