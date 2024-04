Strafschop of niet? Burgess houdt uittrap van doelman tegen met hand: "Ik begrijp er niets van"

Had Genk een strafschop moeten krijgen tegen Union? Een bizarre fase in de Champions' Play-offs verdeelde het panel van Extra Time. "Ik vind het 100 procent penalty", oordeelde Wesley Sonck.

Christian Burgess was de meestbesproken speler in de topper tussen Genk en Union. Niet alleen vanwege zijn rode kaart, want ook een eerdere fase in de wedstrijd beroerde de gemoederen.

De verdediger hield een uittrap van doelman Anthony Moris tegen met zijn hand. Een strafschop? Of was het geen uittrap van Moris? Scheidsrechter Laforge wees alvast niet naar de stip.

"Ik begrijp er niets van", zei Wesley Sonck in Extra Time. "Hij pakt de bal toch met zijn hand. Ik kan de woede van Wouter Vrancken begrijpen. Dit is voor mij 100 procent een penalty."

"Burgess doet hetzelfde als bij de inworp", oordeelde Filip Joos. "Hij zoekt de grens op. Hij denkt: hier zal hij nooit een penalty voor fluiten."

"Ik zou zelf geen penalty geven, want ik vind niet dat de play-offs door zo'n fase beslist mogen worden. Daar gokt Burgess ook op. Maar eigenlijk moet je wel een strafschop geven."