Wachtend op zijn eerste uitschieter bij Decathlon-AG2R: "Hopen op een koersverhaal met Dries De Bondt in de hoofdrol"

vr 22 maart 2024 08:50

Na 5 jaar Alpecin-Deceunick trok Dries De Bondt (32) afgelopen winter naar Decathlon-AG2R. Bij de Franse ploeg geniet de voormalige Belgische kampioen van meer vrijheid, waardoor hij zijn eigen kans kan gaan in de klassiekers. Hoe kijkt De Bondt zelf terug naar zijn eerste maanden in nieuwe loondienst?

Het was een opvallende transfer in aanloop naar dit seizoen. Dries De Bondt zei het vertrouwde nest vaarwel en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging bij Decathlon-AG2R. Een overstap waar hij geen spijt van heeft. "Ik voel me hier goed", vertelt hij. "Het is een leuke omgeving en ook het materiaal is top. Dat zijn toch dingen die bepalend zijn voor je gevoel op de fiets." "Sinds de komst van Decathlon voel je dat hier van alles verandert in de goede richting. De nieuwe mensen zijn ambitieus en hebben, ondanks een minder seizoen, vertrouwen in de groep. Dat zorgt voor een positieve vibe, die ook op de nieuwkomers afstraalt, onder wie mezelf."

Dries De Bondt tijdens het openingsweekend.

Tevreden over eigen seizoensbegin

"Zelf heb ik mijn start bij de ploeg niet gemist. In de Ster van Bessèges was ik meteen goed, maar vergeet ik om een koers te winnen. Je kan er maar uit leren, denk ik dan." "Ook het Vlaamse voorjaar begon goed. Ik had de benen om top 10 te rijden in de Omloop, maar in de finale moet je beslissingen nemen. Oliver Naesen gaf een hele goede indruk en zei te willen sprinten. Met een 4e plaats heeft hij het ook super gedaan." Een dag later in Kuurne toonde De Bondt alweer dat hij over goede benen beschikte, maar uiteindelijk haalde hij toch de finish niet.

"Ik had te veel krachten verspild om mee te zijn in de ontsnapping. Dat was de enige manier om onze stempel te drukken op de koers. Uiteindelijk werden we in de heuvelzone al ingelopen en kon ik niet meer aanhaken."

Na het openingsweekend liet de renner de Vlaamse wegen achter zich om deel te nemen aan Parijs-Nice, de Koers naar de Zon.

"Die naam is alle eer aangedaan. Het was er lastig, nat en koud. Enkel het laatste halfuur was er zonneschijn. Ik ben dan ook thuisgekomen met een goede bronchitis." "Gelukkig was ik nog net op tijd fit voor Milaan-Sanremo. Gezien de omstandigheden heb ik nog goed kunnen presteren in functie van de ploeg. Tot de voet van de Cipressa heb ik de kopmannen uit de miserie kunnen houden." "Nu is het uitkijken naar de heilige week die eraan komt."



Dries De Bondt tijdens Parijs-Nice.

Koersen op 4 niveaus

En van die heilige week heeft De Bondt een doel gemaakt, al beseft hij dat het lastig wordt. "Er wordt tegenwoordig op 4 verschillende niveaus gereden. Op het eerste niveau heb je Pogacar, Van Aert en Van der Poel. Daarachter heb je de Pedersens van deze wereld en ik sta daar nog eens onder." "Ik heb goede benen, maar er is meer nodig voor mij om een mooie uitslag te rijden. Alles moet dan meezitten."

"Ik ben ook het type renner dat liever alles of niets speelt, dan proberen aan te haken en later dan toch onherroepelijk eraf gereden worden." "Door onze smalle klassieke kern zonder kopman is het uitkijken naar opportuniteiten om mooie uitschieters te rijden. De vorm is aanwezig, nu is het hopen op een koersverhaal met Dries De Bondt in de hoofdrol."



Dries De Bondt op zijn Decathlon-fiets.

Decathlon-fiets

Aan het materiaal zal het alleszins niet liggen volgens De Bondt, die een duidelijke mening heeft over de Decathlon-fiets. "Er was in het begin wat commotie, iedereen had er vooroordelen over. Mensen gaan naar Decathlon om op een betaalbare manier aan sport te doen en dat was dus het imago van de fiets." "Uiteindelijk is Decathlon meer dan dat en heeft het ook expertmerken waar veel geld in zit en die kwalitatief materiaal aanbieden." "De fiets is ontstaan uit een samenwerking tussen Van Rysel, Swiss Side en Continental. Die hebben jaren achter de schermen aan het project gewerkt. Dat versterkt het vertrouwen in het product." "Oliver Naesen zei dat het de beste fiets is waar hij ooit op heeft gereden en ik kan hem daar alleen maar in bijstaan."