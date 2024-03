Kijk of luister naar Wielerclub Wattage: "Philipsen en de Ronde? Parijs-Roubaix is dit voorjaar het hoogst haalbare"

wo 20 maart 2024 06:15

Voordat het Vlaamse voorjaar helemaal losbarst, kaartte Wielerclub Wattage nog wat na over Milaan-Sanremo. De vraag: kan Jasper Philipsen over anderhalve week ook meestrijden voor de zegekroon in Vlaanderens Mooiste? "Dat is voor mij nog altijd een groot vraagteken", zegt Dirk De Wolf.

In Milaan-Sanremo overleefde Jasper Philipsen de Cipressa en de Poggio. Met winst op de Via Roma als verdiende beloning. Kan de aalvlugge sprinter van Alpecin-Deceuninck ook in de Ronde van Vlaanderen meespelen voor de knikkers?

"Dat is voor mij nog altijd een groot vraagteken", zegt Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage. Ook Tom Boonen is niet overtuigd. "In de Ronde van Vlaanderen moet je 1.000 inspanningen doen zoals op de Poggio." "Maar ik weet niet of de Ronde te hoog gegrepen is voor Philipsen. Het is goed om de druk een beetje af te houden."

In de Ronde zal Philipsen meer voor Van der Poel rijden dan voor zichzelf. Tom Boonen

Philipsen heeft met de wereldkampioen misschien wel de topfavoriet voor de Ronde in zijn team Alpecin-Deceuninck.



"Ik denk dan ook dat Philipsen in de Ronde van Vlaanderen meer voor Van der Poel zal rijden dan voor zichzelf."



Boonen ziet wel kansen in dat andere kasseimonument



"Ik denk dat Parijs-Roubaix dit voorjaar het hoogst haalbare is voor Philipsen. Hij is zelf ook heel ambitieus voor die wedstrijd (waarin hij vorig jaar 2e eindigde."