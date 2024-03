Jasper Philipsen grijpt de kans van zijn leven en wint een zinderende Milaan-Sanremo na een perfecte jump

Op zijn 26e heeft Jasper Philipsen zijn eerste monument te pakken. Onze landgenoot overleefde het vuurwerk op de Poggio, kon rekenen op Mathieu van der Poel in een enerverend slot en won een prangende sprint voor Michael Matthews (Jayco-AlUla) en Tadej Pogacar (UAE). Met Maxim Van Gils (7e) en Jasper Stuyven (8e) eindigden nog 2 Belgen in de top 10.

De 115e Milaan-Sanremo in een notendop:

En ook op de Poggio bleef die zware schifting uit. Wellens rolde de rode loper uit voor Pogacar, maar diens prik werd gecounterd door Mathieu van der Poel . Ver zat de rest nooit, waardoor het weer samentroepte. Tot de volgende versnelling van Pogacar. Enkel Van der Poel dook met zijn Sloveense partner de afdaling in, maar dat duel om de zege zouden we niet krijgen.

Zo bleef de jus in de benen voor die échte oerknal op de Cipressa uit. Enkel door de namen van Laporte en Milan moesten we een kruisje zetten: niet waar ze bij team-Pogacar op gehoopt hadden.

Renner na renner keerde terug, waardoor een tiental om de zege kon strijden. Matej Mohoric, de verrassende Matteo Sobrero en Tom Pidcock: allemaal probeerden ze het.



Modelploegmaat Van der Poel kroop in de rol van aantrekker, bracht de boel op 500 meter weer bij elkaar en wie dook daar plots op? Jasper Philipsen kreeg een gouden kans op winst in Sanremo en greep die met beide handen.

Michael Matthews was zijn dichtste belager, maar ook hij beet in het zand na een prangend sprintje. Pogacar snelde nog naar plek 3 in het elitegroepje.



Maar de winst was dus voor Philipsen, die zijn eerste monument pakt met La Primavera.



"Ik ga het blijven proberen, misschien moet ik over een paar jaar andere conclusies trekken", sprak hij gisteren nog. Niets van, deze wedstrijd ligt perfect binnen de capaciteiten van de Belgische spurtbom.