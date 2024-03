Jasper Philipsen na monumentale sprint: "Ik voelde dat het mijn dag kon worden"

za 16 maart 2024 16:47

Jasper Philipsen (26) heeft zich in de eregalerij gereden met winst in Milaan-Sanremo. Hij wist dat alle puzzelstukjes in elkaar moesten vallen en met een stel wonderbenen hield hij zich staande in een dolle finale om dan met precisie de nagelbijter te winnen op de Via Roma. "Ik had goeie benen en ik geloofde erin."

Het verschil was bijzonder nipt, maar Jasper Philipsen twijfelde niet te lang na de apotheose op de Via Roma. Al uitbollend volgde een eerste oerkreet: hij wint met Milaan-Sanremo zijn eerste monument. "Ongelofelijk. Ik moet dit nog laten doordringen", waren de eerste woorden van de winnaar in Sanremo. "Hier heb ik van gedroomd. Dit is misschien een van de enige monumenten die ik kan winnen." "Ik ben trots, ook op wat Mathieu (van der Poel) gedaan heeft. Wat een geweldig ploegwerk! Het is prachtig dat we dit als ploeg hebben kunnen afronden."

Een sprint na bijna 300 kilometer, dat voelt toch anders. Maar gelukkig had ik nog 5 centimeter om de rest te kloppen. Jasper Philipsen

Philipsen won de allersnelste editie in de geschiedenis; 46,113 km/u. "Dat is tegenwoordig elk jaar zo, zeker? Ik voelde me wel vrij goed en ik had het gevoel dat het mijn dag kon worden." "Ik had bij de start al goeie benen en ik geloofde erin. Op de Poggio keken de favorieten ook een beetje naar elkaar, maar ik kon terugkeren en Mathieu was er om me te helpen. Ik moet hem echt bedanken." In de sprint was het duwen tot het einde. "Ik vreesde vooral Mads Pedersen en was een beetje verrast door Michael Matthews." "Een sprint na bijna 300 kilometer, dat voelt toch anders. Maar gelukkig had ik nog 5 centimeter om de rest te kloppen."

Was het nipt? Ja, het was nipt

"Ik ben supertevreden", vertelde de winnaar aan onze reporter na de ceremonie. "Een eerste monument, dat is onvergetelijk." "Deze dag ging perfect, ook dankzij Mathieu van der Poel. Zonder hem zou dit nooit mogelijk geweest zijn." "Ik gaf aan dat ik goeie benen had en dat er velen zouden lossen als ik had moeten lossen. Ik wist dat alles moest meezitten en met Mathieu zat ik ook in een luxepositie." "Zo'n versnelling van Tadej Pogacar kan ik niet beantwoorden, maar ze keken gelukkig een beetje naar elkaar. Toen maakten we een goeie kans met z'n tweeën." "Ik had niet enorm veel power meer in de sprint, want het was echt nipt. Maar het was fijn dat Michael Matthews me nog liet passeren, want hij had de deur ook helemaal kunnen dichtdoen." "Een monument is een droom", besloot Philipsen. "Dit zijn de wedstrijden waarvoor je al die opofferingen doet. Voor hetzelfde geld win je nooit. Ik moet er enorm van genieten."