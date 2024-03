Sterren voor de E3 Saxo Classic: wie mengt zich in het duel Van der Poel-Van Aert?

Voor het eerst dit voorjaar kunnen de wielerliefhebbers smullen van een strijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Toch liggen er heel wat kapers op de kust. Wie moet je nog allemaal in de gaten houden tijdens de E3 Saxo Classic?

Voor het eerst, maar wellicht niet voor het laatst dit seizoen beginnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert met drie sterren achter hun naam aan een wedstrijd. Van Aert is de titelverdediger in Harelbeke, terwijl Van der Poel met de E3 een zeldzaam gaatje kan opvullen. Bij zijn vorige twee deelnames werd hij 3e en 2e.

Zoals wel vaker komt het "gevaar" voor Van Aert misschien wel uit eigen ploeg. Matteo Jorgenson imponeerde al in de Omloop, maar deed daar nog een schepje bovenop door doodleuk Remco Evenepoel van de eindzege te houden in Parijs-Nice.



Tim Wellens moest zich in de Strade en Milaan-Sanremo logischerwijze wegcijferen voor Tadej Pogacar. Nu kan hij de komende koersen voor eigen rekening rijden.

Mads Pedersen miste in de Primavera dan weer een unieke kans om zijn eerste monument te winnen. De Deen lijkt de bergjes goed te verteren, maar vindt met de E3 Saxo Classic wel niet zijn favoriete koers. In 6 deelnames haalde hij nog nooit de top 10.