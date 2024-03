1 jaar na "ik moet just niks" legt Wielerclub Wattage Van Aert minder druk op: "Toch verwachten we veel van hem"

Morgen begint Wout van Aert aan zijn heilige periode in de E3 Saxo Classic. De ideale aanleiding voor Wielerclub Wattage om zijn "ik moet just niks"-uitspraak er nog eens bij te halen. "Wat we morgen van Wout verwachten? Dat hij mee de koers bepaalt", zegt Dirk De Wolf.

De E3 Saxo Classic was vorig jaar de koers van "ik moet just niks", de iconische uitspraak van Wout van Aert na zijn zege in Harelbeke.



Het was een reactie op een gesprek in Wielerclub Wattage van enkele dagen voordien. Dirk De Wolf had toen gezegd dat Van Aert winst in de E3 nodig had om vertrouwen te tanken voor de Ronde.

Wat verwacht Wielerclub Wattage, 1 jaar na "ik moet just niks", van Van Aert in de E3?

"Dat hij mee de koers bepaalt en meerijdt met Mathieu en de andere toppers", is De Wolf wat voorzichter dan vorig jaar.

"In de finale zal Van Aert heel goed zijn, want hij heeft een goede stage op mijn eiland Tenerife achter de rug. Zonder tegenslag gaat hij vrijdag meedoen voor de zege."