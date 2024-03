Wout van Aert kijkt uit naar duel met Van der Poel in de E3: "We zullen meteen de waardeverhoudingen weten"

di 19 maart 2024 18:43

Morgen daalt Wout van Aert van zijn berg af om vanaf vrijdag écht aan zijn voorjaar te beginnen in de E3 Saxo Classic. "Ik doe het dit jaar voor niemand anders dan voor mezelf", verwijst hij naar zijn veelbesproken 'ik moet just niks'-uitspraak van een jaar geleden.

Meer dan 3 weken heeft Wout van Aert op de Teide op grote hoogte geleefd en getraind. Daar hoopt hij de komende weken de vruchten van te plukken, te beginnen vrijdag in de E3 Saxo Classic. Het is voor het eerst dat Van Aert zo dicht voor de Heilige Week nog een hoogtestage inplande. "Het is altijd afwachten als je iets nieuws probeert, maar het verleden leert mij dat ik goed reageer op die hoogtestages."



"Ik heb meestal niet veel tijd nodig om goed te zijn. Daarom durfden we het wel aan. Alles is ook supergoed verlopen. Het weer was schitterend en we hebben ons schema helemaal kunnen afwerken." "De laatste week waren de trainingen heel goed, al zie je het echte effect pas als je afzakt naar zeeniveau, en dat is pas morgen."

2023 heeft me doen inzien dat ik niets meer aan het toeval mag overlaten. Wout van Aert

Zonder druk

Van Aert zal als titelverdediger rugnummer 1 mogen opspelden in de E3. Het is de wedstrijd waar hij na de finish de befaamde woorden "ik moet just niks" tot de camera richtte. "Sindsdien is er veel gebeurd. Ik heb enkele kleine tegenslagen gehad, waardoor ik eigenlijk voor het eerst een minder seizoen had, in plaats van telkens een beter seizoen dan het jaar ervoor." "2023 heeft mij wat dat betreft enkele inzichten gebracht. Dat ik niets meer aan het toeval mag overlaten bijvoorbeeld." "Maar ook dat ik het voor niemand anders moet doen dan voor mezelf. Ik hoef niet te winnen om iemand te laten zien dat ik het wél kan." Die aanpak heeft Van Aert rust gegeven, eigenlijk voor het eerst. "Ik zal niet ontkennen dat het altijd een uitdaging is geweest om met de druk om te gaan. Maar nu leef ik meer ontspannen toe naar de belangrijke koersen."

Vorig jaar versloeg Wout van Aert (rechts) Mathieu van der Poel (links) in de sprint van de E3 Saxo Classic.

Over Van der Poel: "Zag er al sterk uit in Sanremo"