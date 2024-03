Oppermachtige Mathieu van der Poel vinkt ook E3 Saxo Classic af, jagende Wout van Aert komt zichzelf tegen na val

vr 22 maart 2024 16:33

E3 Classic Wegwedstrijd 12 °C 207.6 km 11:52 Harelbeke - 16:31 Harelbeke Mathieu van der Poel einde 0 30 60 90 120 150 180 207.6

Weer een vinkje erbij. Mathieu van der Poel heeft met de E3 Saxo Classic een van de weinige overgebleven gaatjes in zijn palmares opgevuld. De Nederlander was met voorsprong de beste, maar profiteerde ook optimaal van een val van Wout van Aert op een ongelukkig moment. Onze landgenoot leek nog even de kloof te overbruggen, maar botste dan op zijn limieten. Jasper Stuyven won de sprint om plek twee van Van Aert.



De 66e E3 Saxo Classic in een notendop:

Sleutelmoment : Op de Paterberg heeft Mathieu van der Poel genoeg van het hollen en stilstaan. Hij zet iedereen voor het blok, maar Wout van Aert schakelt zichzelf uit door een schuiver in het gootje. Wat als Van Aert zich niet laat betrappen op die val?





: Op de Paterberg heeft Mathieu van der Poel genoeg van het hollen en stilstaan. Hij zet iedereen voor het blok, maar Wout van Aert schakelt zichzelf uit door een schuiver in het gootje. Wat als Van Aert zich niet laat betrappen op die val? De tactiek van Van der Poel: Geen Jasper Philipsen aan de start, geen frisse Soren Kragh Andersen meer in de zone van de waarheid. Mathieu van der Poel zat geïsoleerd en had dus geen andere optie dan eigenhandig bij iedereen het licht uit te doen. Met zulke benen vind je iets gemakkelijker de schakelaar.





Geen Jasper Philipsen aan de start, geen frisse Soren Kragh Andersen meer in de zone van de waarheid. Mathieu van der Poel zat geïsoleerd en had dus geen andere optie dan eigenhandig bij iedereen het licht uit te doen. Met zulke benen vind je iets gemakkelijker de schakelaar. De tactiek van Van Aert : Wout van Aert leek min of meer de evenknie (zeker op de Stationberg), maar stortte zich nooit volledig in het offensief. Hij leek met een defensieve attitude te speculeren op het ploegenspel, maar Visma-Lease a Bike werd genekt door pech (Dylan van Baarle) en een val (Tiesj Benoot). Wat niet genegeerd mag worden: de ballon liep op het einde helemaal leeg.





: Wout van Aert leek min of meer de evenknie (zeker op de Stationberg), maar stortte zich nooit volledig in het offensief. Hij leek met een defensieve attitude te speculeren op het ploegenspel, maar Visma-Lease a Bike werd genekt door pech (Dylan van Baarle) en een val (Tiesj Benoot). Wat niet genegeerd mag worden: de ballon liep op het einde helemaal leeg. Ploeg van de dag: Lidl-Trek overleefde met z'n vieren de schifting na de Taaienberg. Mads Pedersen viel tot in den treure aan, maar uiteindelijk wordt de collectieve prestatie beloond met de 2e plaats van Jasper Stuyven.

Nummertje op de Taaienberg

De Taaienberg. De Boigneberg. De Stationberg. Keer op keer gaf een hongerige Mathieu van der Poel er een demonstratie.



De explosieve wereldkampioen was buiten categorie, maar de sterren stonden nooit gunstig genoeg om het pak volledig uit elkaar te boksen. Ook omdat de andere kampioenen niet vol het gevecht durfden aan te gaan.



Vooral Wout van Aert was een blok aan het been. Op de Taaienberg zocht hij nog naar de juiste woorden, maar bij de volgende uithalen kleefde hij als de andere helft van een Siamese tweeling aan het Nederlandse achterwerk.



Het duo hield elkaar al bij al op een gelijkspel.

Herrie op de Paterberg

De twee hogesnelheidstreinen maakten er tijdens hun intervaltraining geen ellenlang duet van en dat opende perspectieven voor de outsiders.



Onder meer Mads Pedersen en Oier Lazkano probeerden het tot vervelens toe, maar vruchtbaar was hun gekwispel niet.



Visma-Lease a Bike wilde Van der Poel met hun - relatief beperkte - numerieke overwicht in de tang zetten, maar ook dat plannetje was niet succesvol.



Ondanks al hun gebeden was de Paterberg dan ook nog eens onverbiddelijk. Net toen Van der Poel een zoveelste fusée afschoot, schoof Van Aert met zijn voorwiel weg in het gootje.



Hij zag het gevaar in, maar ging bij een inhaalbeweging zelf in de fout toen hij naar de stenen leek te willen wippen.



Weg was de regenboogvogel, voorbij was de koers. Op naar een solo van 44 kilometer. Jan en alleman schaakmat.

Kantelpunt op de Karnemelkbeekstraat

Of dat dacht iedereen toch. Na de mentale opdoffer illustreerde Van Aert weer een gigantisch herstelvermogen.



Op de Oude Kwaremont ging hij in zijn eentje op zoek naar de Nederlandse solist. Een risicootje, zo'n puur man-tegen-mangevecht?



In een meeslepende battle kwam hij terug tot op 10 seconden. Tot de veer brak op de Karnemelkbeekstraat. Voorin geraakte het bobijntje niet af, Van Aert kon zich niet meer weren. Hij zag mondjesmaat alle kleuren van de regenboog. De hamer was nu wel ongenadig. Dat mannetje kwam hij in de staart van een slopende koers nog helemaal tegen. Zijn batterij was volledig leeg. Van Aert moest zijn 2e plaats in de regen na een slopende koers nog afstaan aan Jasper Stuyven. Het gebeurde op anderhalve minuut van een ongenaakbare Van der Poel, de overduidelijke regisseur van deze E3 die (voorlopig) als enige kan en mag uitgaan van zijn eigen sterkte.

Uitslag E3 Classic naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 4:39:28 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Jasper Stuyven +1:31 Lidl - Trek LTK 3 Wout van Aert +1:34 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Tim Wellens +1:48 UAE Team Emirates UAD 5 Matteo Jorgenson +1:50 Team Visma - Lease a Bike TVL 6 Jhonatan Narváez +1:52 INEOS Grenadiers IGD 7 Nils Politt +2:48 UAE Team Emirates UAD 8 Toms Skujinš +2:48 Lidl - Trek LTK 9 Vincenzo Albanese +2:48 Arkéa - B&B Hotels ARK 10 Alex Kirsch +2:48 Lidl - Trek LTK meer tonen