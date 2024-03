Belgen zien hoe "iedereen op zijn plaats eindigt": "Al degradeert Mathieu ons wel een beetje"

De rest stond niet op de foto. Mathieu van der Poel heeft de E3 Saxo Classic met een weergaloze solo in de wacht gesleept. Jasper Stuyven werd 2e, Tim Wellens 4e. Allebei konden ze leven met hun resultaat. Arnaud De Lie jammerde dan weer over zijn benen.

Lidl-Trek reed een prima E3 Saxo Classic en Jasper Stuyven rondde het werk af met een 2e plaats in Harelbeke.

"Het was een pittige dag. En de regen in de finale maakte het nog lastiger", reageerde hij met een voldaan gevoel.

In de slotfase sprong hij nog naar Wout van Aert. "Met Matteo Jorgenson had Wout nog een ploegmaat in ons groepje, maar toch bleven we ronddraaien. Het was ook lastig voor Wout om dat stuk alleen te rijden."

"Ik ben blij dat ik zo'n finale heb gereden. Onze ploeg was goed en dat is ook fijn voor de volgende wedstrijden."

"Er is een nieuwe vibe en iedereen is gemotiveerd. We gaan voort op ons elan na een goed seizoensbegin. We wilden offensief koersen en hebben dat gedaan."

"Oké, Mathieu (van der Poel) degradeert ons wel een beetje, maar toch ben ik tevreden."