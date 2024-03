"Voor hetzelfde geld ging het daar fout": Van der Poel komt terug op akelig moment met fans op middenberm

Wat was dat plots? Na een bocht stond er opeens een mensenmassa op een middenberm, waardoor Mathieu van der Poel en Wout van Aert opschrikten. De Nederlander maakte zelfs heel wat misbaar. "Dit is linke boel", gaf commentator José De Cauwer de boze MVDP gelijk. "Het is verboden om op de middenberm te staan. Dit zou toch niet mogen gebeuren."