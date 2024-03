"Hoop dat het niks ergs is": Wout van Aert verbijt pijn en ontgoocheling na "domme val" die E3 besliste

"Voor mij was de val allesbeslissend voor de rest van de koers", blikte Van Aert terug. "Het kost zoveel krachten om daarna terug te vechten. Ik kwam alleen tussen Mathieu te zitten. Even leek het gelijk op te gaan, maar ik kon de kloof niet helemaal dichten."

Meteen over naar hét moment van de race. Bij het aansnijden van de Paterberg kwam Wout van Aert ten val, Van der Poel was meteen gaan vliegen.

Ondanks de oorlogswonden zette Van Aert wel nog een moedige inhaalrace in.

"Ik dacht even de kloof te kunnen dichten. Na de Karnemelkbeekstraat was het de bedoeling om het tempo hoog te houden, maar ik zat door mijn beste krachten heen. Ik was zelfs bijna blij dat Jasper (Stuyven, red.) op het einde nog bij mij kwam."

"De derde plaats was voor mij dan ook het hoogst haalbare. De valpartij was niet ideaal om de koers te kunnen winnen. Bovendien voelde ik daarvoor al dat Mathieu supersterk was. Het was dus logisch dat ik de voorsprong niet zomaar dicht kreeg."