"Ook ik dacht dat Wout nog terug zou komen": Van der Poel blikt terug op kat- en muisspelletje in de E3

Mathieu van der Poel is met een statement aan de heilige Vlaamse wielerweek begonnen. De Nederlander was heer en meester in de E3 Saxo Classic en won uiteindelijk het kat- en muisspelletje van zijn eeuwige concurrent Wout van Aert. "Ik wist niet dat hij gevallen was, eigenlijk", doet hij zijn verhaal.