Pijnlijke vergetelheid kost Jan Bakelants koppositie in minicompetitie: "Blunder, blunder"

Dolgelukkig zijn dat Jasper Philipsen Milaan-Sanremo wint, maar na afloop vaststellen dat je hem op de bus had laten zitten. Het overkwam Jan Bakelants in de Sporza Wielermanager.

Met 4 koersen in de komende 8 dagen is het money time in de Sporza Wielermanager.

Ook in de minicompetitie van Wielerclub Wattage. Dirk De Wolf gaat die cruciale periode als rode lantaarn in.

"Tegen volgende week sta ik niet meer laatste", is "Wolfke" zeker van zijn stuk. "Want vandaag in Brugge-De Panne heb ik Philipsen en Merlier."

Ook Jan Bakelants heeft Philipsen in zijn team. "Maar ik was hem van mijn bus vergeten te halen voor Milaan-Sanremo", klinkt het met schaamrood op de wangen.

"Wat een blunder", lacht Dirk De Wolf.

100 punten dus in de vuilnisbak voor Bakelants, die anders Ruben van de leiderstroon gestoten had. "Maar dat zijn vijgen na Pasen."

Aandachtige volgers van de minicompetitie zien ook dat Tom Boonen traag maar gestaag het gat op Ruben aan het dichtfietsen is. Mark Uytterhoeven blijft geruisloos 3e.