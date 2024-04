BEKIJK - Benteke zorgt met strafschop en rake kopbal eigenhandig voor zege van DC United

zo 28 april 2024 11:30

Christian Benteke blijft de weg naar doel blindelings vinden in Amerika. Onze landgenoot trof zaterdag twee keer raak tegen de Seattle Sounders en werd zo matchwinnaar, want de partij eindigde op 2-1. Benteke heeft nu al acht goals op zijn naam in evenveel wedstrijden.

Zijn torinstinct is hij op zijn 33e duidelijk nog niet verloren. Christian Benteke trok gisteren een scheve situatie recht voor zijn team DC United met twee doelpunten. De bezoekers uit Seattle waren op het kwartier op voorsprong geklommen door Leo Chu, maar schoten zich even later in de voet met een rode kaart. Het was doelman Frei die werd uitgesloten. Benteke profiteerde vanaf de stip. Hij knalde het leer hard in de bovenhoek en gaf de keeper geen schijn van kans. Met zijn viering imiteerde hij daarna basketballegende LeBron James.

Net voor de pauze leek Benteke opnieuw een basketballer. Niet door een viering deze keer, wel door zijn sprongkracht. Onze landgenoot torende boven zijn belager uit en knikte de 2-1 voor bij de doelman. Na rust veranderde niets meer aan de score en zo kroonde de sterke Belg zich tot matchwinnaar. Zijn teller staat intussen op 8 goals. DC United schuift dankzij de zege op naar plek 8 in de Eastern Conference, waar het Inter Miami van Lionel Messi aan de leiding staat.