Jasper Philipsen heeft de zegesmaak te pakken en wint nu ook Brugge-De Panne na turbulente ontknoping

Nauwelijks 4 dagen na zijn triomf in Milaan-Sanremo heeft Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) opnieuw het zegegebaar mogen maken, deze keer in de Classic Brugge-De Panne. In de verwachte massasprint kwam hij er op het ideale moment uit om voor het tweede jaar op een rij te winnen, vlak voor Tim Merlier (Soudal-Quick Step). De twee Belgische kemphanen gingen nog even in de clinch in een chaotische sprint.

Zonnestralen, slechts een zuchtje wind en een lentegevoel. Voeg daar nog eens 3 aanvallers bij vanaf kilometerpaal 0 én een uitgebreide tros topsprinters en dan weet je dat het moeilijk wordt. Een massasprint hing dan ook de hele dag in de zeelucht.



Ook de drievoudige passage door De Moeren veroorzaakte weinig tot geen animo. Elektriciteit, dat wel, maar de echte vonken sparen we op voor zondag in Gent-Wevelgem.



Hoewel de snelheid niet onderschat mocht worden, trokken we met een ruime en frisse bende de finale in. En dan weet je dat het ... hectisch wordt.



In een chaotische sprint moest Jasper Philipsen nog een stevige inhaalbeweging maken. Net op tijd was hij op de afspraak.

Toen Danny van Poppel opende, probeerde de opkomende Philipsen gelijktijdig met Tim Merlier langs de dranghekken door een gat te duiken.



Het duo ontsnapte met wat evenwichtsoefeningen ternauwernood aan een crash, waarna Philipsen razendsnel weer aanzette en onhoudbaar naar de zege snelde.



Merlier had meer tijd nodig om zich te relanceren en kwam te laat. Hij ergerde zich te pletter, maar had weinig argumenten om zijn nederlaag af te reageren op de winnende snelheidsduivel. Aangaan langs rechts was simpelweg een betere optie dan langs links.