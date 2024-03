Merlier "gefrustreerd" na sprintakkefietje met Philipsen: "Ik wil niemand de dood injagen"

In een prangend duel kwamen de sprinters gevaarlijk dicht bij de vangrail. Probeerde Philipsen zich in een te klein gat te wurmen of deed Merlier de deur dicht? De verhalen verschillen.

Waarom kiest Merlier niet voor de rechterkant, waar er meer ruimte was? "Ik zat met mijn wiel aan de linkerkant van Van Poppel, dus ik had geen plaats om uit te wijken", verklaart hij.

Volgens Merlier, die vrede moest nemen met de tweede plek, had het anders kunnen aflopen. "Met een paar gebroken sleutelbenen. Of nog erger...", zei de sprinter van Soudal - Quick Step .

Na een rit in Tirrenno-Adriatico en Milaan-Sanremo afgelopen zaterdag, is het voor Philipsen de derde zege van het seizoen, de derde in de WorldTour ook.

"Of dit mijn beste voorjaarsvorm is? Misschien wel. Al had ik zaterdag wel de beste benen. Vandaag was het iets minder, maar je moet niet 110 procent zijn om een sprint te winnen. Ik ben blij dat het vandaag opnieuw lukt."

Voor Philipsen hoeft zijn zegeteller niet te stoppen bij drie stuks. "Er mag nog een mooie overwinning erbij, want er komen nog veel belangrijke koersen aan."

"Het is nu al een succesvol seizoen. Alles wat er nu nog bijkomt, is de kers op de taart", besluit hij.