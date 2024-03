Decathlon-AG2R wisselt nu al van shirt en is nu echt een sterrenploeg

Het seizoen is nog maar goed en wel begonnen of Decathlon-AG2R heeft al een nieuw shirt op de markt gebracht: de Galaxy.

"Ready to play?" Met die slogan lanceerde sportmerk Decathlon vandaag zijn nieuwe campagne en strategie, onder het motto: "Move people through the wonders of sport".

Bij deze facelift hoort ook een nieuw logo en nieuwe (meer donkere) kleuren. Die strategie zorgt er meteen ook voor dat wielerploeg Decathlon-AG2R na amper een tweetal maanden al een nieuwe uitrusting krijgt.



Het team verlaat de traditionele wit-blauwe banden van het oude AG2R-shirt en kiest voor een sterrenhemel (vandaar "Galaxy") met opvallende lichtgroene mouw.

Of zoals de ploeg het zelf verwoordt: "Het is een perfecte fusie tussen de traditie van AG2R La Mondiale en het nieuwe tijdperk van Decathlon."