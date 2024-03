UAE verkijkt zich op Alberto Bettiol, die triomfeert na solo van 30 kilometer in Milaan-Turijn

Geïnspireerd door ene Tadej Pogacar op Italiaanse wegen? Alberto Bettiol (EF) heeft Milaan-Turijn op zijn naam geschreven na een solo van 30 kilometer. UAE brak de koers volledig open, maar het was de Italiaan die optimaal profiteerde in de oudste wielerwedstrijd.

Milaan-Turijn, een koers die vaak van gedaante verandert, schotelde dit jaar als opwarmer voor Milaan-Sanremo een parcours voor de punchers voor, met in de slotfase enkele hellingen.

Daarop deed UAE Team Emirates het peloton helemaal ontploffen, maar het was Alberto Bettiol die ging aanvallen. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen reed op zijn eentje al snel een halve minuut voorsprong bij elkaar.

Ondanks het werk van Bora-Hansgrohe in de achtervolging op Bettiol, weerstond de Toscaan aan de druk, en haalde hij het met zeven seconden voorsprong op het nummer twee, de Zwitser Jan Christen (UAE).

Zijn land- en ploeggenoot Marc Hirschi won de sprint voor de derde plaats van een eerste achtervolgende groep, waarin ook de Belg Floris De Tier zat. Voor de dertigjarige Bettiol was het nog maar de vijfde profzege, en zijn eerste van het seizoen.

Het was al de 105e editie van Milaan-Turijn, een koers die voor het eerst werd georganiseerd in 1876. Daarmee is het de oudste nog bestaande wielerwedstrijd.